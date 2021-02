La OMS da carpetazo a las teorías sobre que el Covid-19 se creó en laboratorios de Wuhan: el origen es animal

elEconomista Madrid

El equipo de la OMS que viajó Wuhan para encontrar el origen del coronavirus ha concluido en rueda de prensa que es "extremadamente improbable" que el Covid-19 haya sido creado en un laboratorio, dando carpetazo a las teorías conspirativas que se expandieron desde el origen de la pandemia. "Es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el ser humano", aseguró el jefe de la misión de la OMS, Peter Ben Embarek, por lo que estimó que esta hipótesis "no debe implicar estudios futuros sobre el origen del virus".

El experto danés en zoonosis ha explicado que los "accidentes pueden ocurrir", pero destacó que no había "ninguna publicación científica ni ningún informe en ningún laboratorio del mundo que hablase sobre este virus o alguno similar a él". Además, añadió que han debatido con el personal de "muchos laboratorios en la región" la hipótesis de un posible escape y que comprobaron sus "estrictos protocolos de seguridad".

Asimismo, desestimó la posibilidad de que algo así pudiese haber ocurrido en el laboratorio P4 de máxima seguridad biológica del Instituto de Virología de Wuhan, que la misión visitó durante su estancia en la ciudad. "Vimos cómo era y es muy improbable que se escapara de ahí. Es extremadamente raro que ocurra eso", afirmó.

Cómo saltó el virus de los murciélagos al ser humano: a través de un animal o un alimento

Ben Embarek también ha explicado en la rueda de prensa que todo parece indicar el el origen del virus está en las poblaciones de murciélagos. Sin embargo, no se ha podido aclarar todavía cómo y cuándo se produjo el salto a los humanos. Las dos teorías más probables para su transmisión al ser humano son: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.

"Tenemos que insistir en el estudio de la cadena de frío como fuente de transmisión, sabemos que el virus puede aguantar mucho tiempo pero aún no como se transmite, requiere mucho trabajo aún", dijo el experto.

Qué papel jugó el mercado de Wuhan en el origen del Covid-19

El mercado de Wuhan donde todo se originó sigue cerrado. Sin embargo, los análisis de la OMS todavía no han podido aclarar qué papel jugó este recinto en la transmisión del virus. No obstante, el jefe de la OMS de la investigación indicó que "fue probablemente el lugar donde una propagación masiva pudo ser fácil", pero recalcó que hubo otros casos simultáneos en Wuhan no relacionados con Huanan.

Por su parte, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus, Liang Wannian, aseveró que este pudo haber circulado en otros lugares antes que en la ciudad china, donde no hay "suficiente evidencia" de que estuviera presente antes de diciembre de 2019. Liang afirmó que la circulación temprana del SARS-CoV-2 se produjo varias semanas antes de que se detectaran los primeros casos, lo que "puede explicar el fallo de su detección en otras regiones" fuera de China.