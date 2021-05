Qué autonomías podrían retirar ya la mascarilla en exteriores, según la lógica de Fernando Simón

Paco Vega Madrid

El elevado ritmo de vacunación y la buena evolución de la pandemia permitirá retirar la mascarilla en espacios exteriores próximamente. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estableció ese momento durante el mes de julio o agosto. Sin embargo, Fernando Simón habló de situaciones epidemiológicas más que de fechas.

El director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) marcó el fin del uso de la mascarilla en exteriores cuando las comunidades autónomas tengan una incidencia acumulada menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes. "En exteriores, el uso de las mascarillas es posible que en no muchos días se pueda ya reducir pero tenemos que garantizar que los riesgos han bajado", ha dicho en al rueda de prensa del lunes.

A pesar de la referencia temporal de "no muchos días", el director del CCAES no ha querido poner una fecha concreta para la retirada de la mascarilla porque todo va en función de la evolución de la pandemia. "No es bueno dar fechas sino situaciones epidemiológicas pero sí podemos prever con los datos cuándo es posible que se den dichas situaciones". Así, marcó el objetivo de los 150, que indica un riesgo de transmisión medio.

Qué comunidades están por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes

El último informe del Ministerio de Sanidad cifra la incidencia acumulada por Covid-19 en 14 días en los 144,56 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a España en situación de riesgo medio de transmisión. Sin embargo, son solo 10 las comunidades autónomas que están en nivel medio o bajo de riesgo y, por tanto, las que podrían quitar la mascarilla.

1. Comunidades autónomas en riesgo medio (menos de 150 casos): Asturias (69,20), Canarias (81,52), Cantabria (109,38), Castilla La Mancha (116,2), Castilla y León (139,84), Extremadura (79,42), Galicia (83,02), Murcia (63,66)

2. Comunidades autónomas en riesgo bajo (menos de 50 casos): Baleares (44,39), Comunidad Valenciana (29,39), Ceuta (14,25).

Mientras, las autonomías que siguen en datos de trasmisión de riesgo alto son las siguientes: Andalucía (164,83), Aragón (207,99), Cataluña (159,30), Madrid (247,36), Melilla (249,21), Navarra (180,88), País Vasco (266,07) y La Rioja (151,60).

Cuándo retiraron la mascarilla en exteriores Israel y EEUU

Israel y EEUU son dos de los países que más rápido han vacunado a la población. Así, han tomado la decisión de retirar las mascarillas en función del avance de su estrategia de vacunación en función de sus datos de vacunados, pero de manera diferente: el país mediterráneo eliminó la obligatoriedad de llevar cubrebocas al aire libre con un 50% de la población inmunizada con la pauta completa. Mientras, el país norteamericano ha tomado la decisión de quitarla solo a las personas que están vacunadas con las dos dosis.