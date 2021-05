Fernando Simón establece cuándo se retirarán las mascarillas en exteriores: "No muchos días"

elEconomista Madrid

Fernando Simón, director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha marcado el fin del uso de la mascarilla en exteriores cuando las comunidades autónomas tengan una incidencia acumulada menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes. "En exteriores, el uso de las mascarillas es posible que en no muchos días se pueda ya reducir pero tenemos que garantizar que los riesgos han bajado", ha dicho en al rueda de prensa del lunes.

El fin de la mascarilla según la incidencia acumulada

A pesar de la referencia temporal de "no muchos días", el director del CCAES no ha querido poner una fecha concreta para la retirada de la mascarilla porque todo va en función de la evolución de la pandemia. "No es bueno dar fechas sino situaciones epidemiológicas pero sí podemos prever con los datos cuándo es posible que se den dichas situaciones". Así, marcó el objetivo de una incidencia acumulada menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes para caminar hacia una relajación de medidas.

Actualmente, España está en una incidencia acumulada de 151 casos por cada 100.000 habitantes. Una buena evolución que también están siguiendo las comunidades que peores datos tenían. Es el caso de Madrid, que pasa del riesgo extremo (más de 250) a riesgo alto, con 239 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de 250, solo están el País Vasco (295) y Melilla (253) y ambas están bajando. Por debajo de 50, riesgo bajo, están Ceuta (17), Comunidad Valenciana (29) y Baleares (46).

Además de la fecha, Fernando Simón tampoco concretó cómo sería la retirada de la mascarilla. De hecho, puso sobre la mesa que se podría dar entre grupos de edad que tengan muy avanzada la vacunación. "Tenemos un grupo hipervacunado, los de las residencias. Obviamente, en estos grupos se pueden plantear medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30% o del 60% como en mayores de 60 años".

El fin de la mascarilla según la población vacunada

Fernando Simón no solo ha relacionado el fin de la mascarilla a la evolución de la pandemia, sino que también ha destacado los buenos datos de vacunación. Así, recordó que este lunes el número de inmunizados con una dosis ha alcanzado los 15,3 millones, mientras que 7,2 millones tienen la pauta completa. Esto es el 32,3% y el 15,2% de la población respectivamente.

"En muy pocos días, la mayor parte del territorio estará en una situación de inmunización que permitirá que algunas medidas sean generalizadas", ha explicado Simón. "Para ello tenemos que garantizar que la situación en todos los territorios es, si no igual, muy similar".