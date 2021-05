Administrar Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca es seguro y eficaz, según Combivacs

elEconomista Madrid

Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Pfizer. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado Combivacs, el ensayo clínico que está llevando a cabo el Instituto Carlos III de Madrid sobre la combinación de vacunas.

Una segunda dosis de Pfizer aumenta los nieves del anticuerpos

Las conclusiones preliminares de este trabajo, que se han dado a conocer este martes, son rotundas: la administración de una dosis de refuerzo de Pfizer es altamente inmunogénica, hasta el punto de que provoca un aumento de anticuerpos de entre 30 y 40 veces entre los 7 y 14 días después de la inoculación. Además, este efecto se traduce en una respuesta protectora siete veces más potente que la que provoca repetir la vacunación con AstraZeneca.

El incremento en los niveles de anticuerpos se analizó en un total de 663 personas. En todos los casos se demostró que el uso de una pauta heteróloga potenció la respuesta inmunitaria: los títulos de anticuerpos se multiplicaron por 150 veces a los 14 días de haber administrado la dosis de refuerzo heteróloga, un efecto que ya fue muy evidente a los 7 días, con un incremento multiplicó por 123 los títulos iniciales.

La combinación de Pfizer con AstraZeneca no produce más efectos secundarios

Los efectos secundarios en los primeros siete días post-vacunación se analizaron en función de la gravedad percibida por las personas participantes y por el equipo médico responsable de cada centro participante. De forma resumida, el Instituto Carlos III explica en comunicado que "ningún efecto secundario provocó atención médica extra ni hospitalización en ningún caso".

En cualquier caso, los efectos secundarios locales leves fueron frecuentes y estuvieron relacionados con el disconfort en el área de la inyección. Los efectos secundarios sistémicos más comunes fueron dolor de cabeza (44% del total de casos), malestar general (41%), escalofríos (25%), náuseas leves (11%), tos leve (7%) y fiebre (2,5%). En todos los casos los efectos secundarios, explica el organismo, son similares a los detectados con los esquemas de vacunación homólogos en los que se han empleado estos mismos principios activos.

Qué decisión tomará Sanidad respecto a AstraZeneca

Tras los resultados preliminares de este estudio, toca al Ministerio de Sanidad tomar una decisión sobre qué vacuna hay que administrar a los menores de 60 años que se quedaron con la primera dosis de AstraZeneca, un colectivo de casi dos millones de personas y formado por profesionales esenciales y docentes.

No obstante, según adelanta la Cadena Ser, los expertos que asesoran al Ministerio de Sanidad plantean que este colectivo complete el proceso con una segunda dosis del mismo laboratorio y, además, se autorizará AstraZeneca en personas de entre 40 y 60 años. Está previsto que está decisión se de a conocer en la Comisión de Salud Pública.

Por qué se suspendió la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años

Los casos de trombosis surgidos como efecto secundario raro de la vacuna de AstraZeneca fue la razón principal que llevó a algunos países como España a suspender la inmunización con este medicamento. Una decisión que no estuvo recomendada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que concluyó que el suero desarrollado por Oxford no solo es seguro, sino que no había información suficiente para trazar factores de riesgo. No obstante, la mayoría de los acontecimientos tromboembólicos surgieron en personas jóvenes.

La tasa de aparición de estos efectos secundarios en Reino Unido, el país europeo que más dosis de AstraZeneca ha administrado (22,6 millones), es de 10,5 casos por millón de dosis, siendo alrededor de 1 caso por millón de segundas dosis administradas. Además, estos casos de trombosis con trombocitopenia presenta una letalidad del 20%.