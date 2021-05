¿Qué pasa si me llaman para vacunar pero estoy de vacaciones fuera de mi CCAA?

Paco Vega Madrid

El objetivo del plan de vacunación es alcanzar el 70% de la población inmunizada durante el verano. Eso significa que durante los meses de julio y agosto el ritmo de vacunación seguirá siendo intenso. Sin embargo, es una época donde la mayor parte de la población disfruta de sus vacaciones, más este año que no habrá cierres perimetrales tras el fin del estado de alarma. Entonces, ¿qué sucede si te citan para vacunar mientras disfrutas de tus vacaciones fuera de tu comunidad autónoma?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha resuelto en parte esta duda tras el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, la titular de Sanidad ha recordado que los servicios de salud avisan con tiempo del día y la hora de la cita para la vacunación. No obstante, ha terminado por asegurar que aquellos que no asistan a su cita tendrán "que esperar a que acabe este turno de corte" para recibir una nueva citación.

España no ha explicado como será la vacunación en España durante el verano

La ministra de Sanidad dio esa explicación durante la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial al mismo tiempo que contestaba que se trata de una cuestión que no había sido contemplada. Lo cierto, la estrategia de vacunación española todavía no ha explicado cómo será la inmunización de las personas menores de 50 años y que no pertenezcan al grupo de profesionales esenciales. Así, hasta la fecha, las previsiones de la estrategia de vacunación es que entre el mes de mayo y el de junio ya comience la vacunación de las personas menores de 60 años. En concreto, se comenzarían a inmunizar los siguientes grupos:

- Grupo 3: otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias.

- Grupo 6: Colectivos con una función esencial para la sociedad.

- Grupo 9: Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive)

Por debajo de estos grupos de edad y de profesionales esenciales, el Ministerio de Sanidad todavía no ha aclarado cómo será la campaña de inmunización. Una duda que sí que están resolviendo algunos países de nuestro entorno como Alemania o Francia.

Alemania y Francia abrirán la vacunación a toda la población en junio a través de cita previa

El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que Francia abrirá la vacunación contra el coronavirus a todos los adultos sin distinción de edad o estado de salud a partir del 15 de junio. Se trata de una nueva fase del plan de vacunación que está pensada para las personas menores de 49 años, pues el grupo que va de los 50 a 60 años se comenzarán a vacunar a partir del 15 de mayo a través de un sistema de cita previa. Asimismo, las personas entre 18 y 55 años con patologías crónicas, como cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, pero también con obesidad, ya han comenzado su vacunación.

La canciller alemana, Angela Merkel, por su parte, ha explicado que a partir de junio se levantará en todo el país el actual orden de prioridades para ser vacunados, sea por edad, por pertenecer a grupos especialmente vulnerables o ser trabajadores esenciales. Lo cierto, en algunos estados federados ya ha empezado a aplicarse o al menos flexibilizarse estas normas, implantadas al iniciarse la campaña de vacunación. Eso no significa que a partir de entonces todo el mundo vaya a ser vacunado de inmediato, sino que a partir de ese momento cada uno podrá pedir su cita para vacunarse. Merkel reiteró asimismo que el objetivo de su gobierno es haber podido ofrecer la posibilidad de vacunarse hasta el final verano -es decir, el 21 de septiembre-.