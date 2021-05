Fin del estado de alarma: qué horario tendrá la hostelería y qué pasará con el toque de queda y cierres perimetrales

Paco Vega Madrid

La medianoche de este sábado termina el estado de alarma tras seis meses en vigor. Así, las comunidades autónomas trabajan en una serie de medidas restrictivas que sirvan para mantener el control de la pandemia, pero que no entren en conflicto con los derechos fundamentales. No obstante, está previsto que decaigan los cierres perimetrales y el toque de queda en la mayoría de regiones.

Qué medidas decaen tras el final del estado de alarma

La legislación ordinaria permitirá a las comunidades autónomas declarar cierres de localidades o ciudades, regular los horarios de la hostelería y el comercio o, incluso, decretar el toque de queda si hay aval jurídico. Sin embargo, por el momento está previsto que en términos generales decaigan las siguientes medidas:

1.Toque de queda: la suspensión de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno

2. Cierre perimetral: la limitación de las entradas y salidas de las comunidades autónomas

3. Reuniones: la prohibición de reuniones de más de seis personas tanto en espacios públicos como privados.

4. Aforos lugares de culto.

Qué opciones legislativas tienen las autonomías tras el final del estado de alarma

En una situación de no estado de alarma las comunidades autónomas pueden llegar a limitar derechos fundamentales pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. En concreto, el artículo tres de esta ley señala que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Atendiendo a esto, sí que podrían verse aun cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales.

Otra vía de legalidad es la que puso en marcha Aragón con la aprobación de la ley 3/2020, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia. Gracias a este marco jurídico, la comunidad podrá decretar confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el parlamento autonómico.

El Tribunal Supremo actuará como paraguas judicial tras el estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el real decreto-ley que permitirá a las autonomías a partir del 10 de mayo recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia. Una posibilidad que a juicio del Gobierno mejorará la seguridad jurídica y proporcionará más coherencia al sistema.

El Ejecutivo ha informado previamente al alto tribunal de su intención de cederle esta última palabra y dar así un paso más en el camino que ya había iniciado en septiembre cuando se modificó la ley para que fueran los TSJ de cada comunidad , y no los juzgados ordinarios, los encargados de resolver sobre las restricciones. En este caso, el Supremo tendrá un tiempo récord de cinco días para responder a un Gobierno autonómico.

Qué medidas están preparando las comunidades autónomas para el fin de estado de alarma

1. Andalucía: la Junta está trabajando en los posibles cambios de sus leyes sanitarias que permitan aislamientos domiciliarios y de áreas sanitarias con una determinada incidencia. Lo que sí que ha dejado claro es que no mantendrá el toque de queda, solicitará el cierre perimetral de los municipios con una incidencia acumulada de 500 casos y realizará una progresiva ampliación del horario de hostelería.

2. Aragón: la ley autonómica 3/2020 de diciembre permite a la comunidad autónomas decretar confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el Parlamento autonómico. No obstante, en Aragón se eliminará el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda tras el estado de alarma.

3. Asturias: ampliará el horario de la hostelería hasta la una de la madrugada. También ha aprobado una ampliación del límite máximo de personas en las mesas del interior de los locales de hostelería de cuatro a seis. No obstante, el ocio nocturno deberá seguir cerrado. El toque de queda y el cierre perimetral caerá, pero habrá restricciones municipales a la movilidad si la incidencia acumulada supera los 325 casos.

4. Baleares: ha aprobado mantener el toque de queda de 23 a 06 horas hasta el 23 de mayo y restringir las reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de 6 personas en el interior o en el exterior, tanto en espacios públicos como privados. Sin embargo, este paquete de medidas aprobado por el Gobierno de la comunidad deberá ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB).

5. Canarias: las autoridades sanitarias han emplazado a este jueves la publicación de las medidas que entrarán en vigor tras el estado de alarma. No obstante, la intención del Ejecutivo autonómico es poder controlar, con la exigencia de una PCR negativa, las entradas al archipiélago por puertos y aeropuertos y tener margen para fijar aforos máximos y límites a la movilidad.

6. Cantabria: no mantendrá in el toque de queda, ni el cierre perimetral ni el número de personas que se pueden reunir. La intención de las autoridades es esperar a lo que ocurra en los Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades para proponer cambios de parámetros. Lo que sí prorroga Cantabria otros 15 días son el cierre del interior de la hostelería, su cierre nocturno a partir de las 22:30h y los límites de aforo.

7. Cataluña: Pere Aragonès ha comunicado que el 9 de mayo finalizará el toque de queda y el confinamiento perimetral. Respecto a la hostelería, se ampliará el horario hasta las 23.00 horas, seguirán vigentes las limitaciones de aforos y de los encuentros sociales a un máximo de seis personas. Además, Aragonès ha asegurado que la Generalitat dispone de las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la situación si los datos empeoran.

8. Castilla- La Mancha: levantará el cierre perimetral el próximo domingo, pero espera mantener el toque de queda, que actualmente es de 00.00 a 06.00 horas. Una intención que deberá conseguir el aval judicial.

9. Castilla y León: el cierre perimetral y el toque de queda decaerán tras el fin del estado de alarma. Además, asume que tampoco podrá prohibir las reuniones de no convivientes. Las autoridades sanitarias se han emplazado a este jueves para concretar medidas.

10. Comunidad Valenciana: las medidas se tomarán a finales de semana, pero la intención del Gobierno autonómico es que no decaiga por completo el toque de queda. Lo que ya se da por hecho en el Palau de la Generalitat es el final del cierre perimetral.

11. Extremadura: el toque de queda y el cierre perimetral decaerán el domingo pero la hostelería se cerrará a las 00.00. Asimismo, mientras la comunidad esté en un nivel de alerta 1, los bares y restaurantes deberán respetar un aforo del 50% en el interior de los locales de hostelería, con mesas de hasta 6 personas, y del 85 % en las terrazas, con mesas de diez personas, mientras que en los comercios, el aforo se situará en el 75%.

12. Galicia: la Xunta de Galicia comunicará este jueves las medidas que va a tomar tras el fin del estado de alarma. No obstante, se prevé que termine el cierre perimetral y el toque de queda, y se producirá una ampliación de los horarios de la hostelería.

13. Madrid: la comunidad todavía no ha presentado su plan para después del estado de alarma. No obstante, parece claro que no habrá ni toque de queda ni cierre perimetral y todo parece indicar que la comunidad mantendrá su estrategia de restringir la movilidad en zonas básicas de salud y localidades con una alta incidencia.

14. Murcia: esta región tampoco ha concretado qué restricciones pondrá en marcha después del final del estado de alarma. De momento, el consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, criticó que desde el Ministerio de Sanidad se haya ofrecido un parche que deja a las comunidades desprotegidas.

15. Navarra: el Gobierno de la comunidad terminará con el cierre perimetral este domingo. No obstante, pretende seguir limitado las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas y mantener el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, son medidas que deberán tener el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Respecto a la hostelería, permitirá ampliar a las 22:00 horas el horario de las terrazas.

16. País Vasco: el Gobierno autonómico está trabajando en un decreto con medidas para hacer frente a la Covid-19, que contempla el toque de queda y los cierres perimetrales. Sin embargo, la Fiscalía rechaza esas medidas.

17. La Rioja: se levantará el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda. No obstante, se implantará un nuevo semáforo del estado de la pandemia de tres niveles. Se trata de un indicador que pondrá sobre la mesa cuándo habrá que restringir la movilidad o el derecho de reunión. Medidas, eso sí, que deberán tener el aval de la justicia.