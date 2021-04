Las vacunas de adenovirus, en la diana: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Todas producen trombos?

Paco Vega Madrid

La Comisión Europea ha establecido a las vacunas desarrolladas con ARN mensajero como la columna vertebral de su estrategia de inmunización de la población. Lo cierto, esta nueva tecnología para desarrollar vacunas está convenciendo a autoridades sanitarias y expertos, y dejando de lado a los medicamentos con base adenovirus. Otro sistema que no solo implica a AstraZeneca o Janssen, pues la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino también tienen base de adenovirus.

Qué son las vacunas basadas en adenovirus

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explica que las vacunas de vectores virales contienen una versión modificada de otro virus (el vector) para darles instrucciones importantes a nuestras células. En el caso concreto de AstraZeneca o Janssen, ese vector viral es un tipo de adenovirus, en concreto, el que causa el resfriado común. Además, está modificado para que no produzca su enfermedad y motive una reacción inmune frente al SARS-Cov-2, el coronavirus que produce la Covid-19

Cómo actúan las vacunas basadas en adenovirus

El funcionamiento de este tipo de vacunas es sencillo. Primero, el adenovirus modificado ingresa en una célula del organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el Covid-19. Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el Covid-19.

Posteriormente, la célula infectada por el adenovirus modificado despliega la proteína Spike producida sobre su superficie, y nuestro sistema inmunitario reconoce que no pertenece al sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que comienza a producir anticuerpos y activar otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección. Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido cómo protegernos de una infección futura por el virus que causa el Covid-19.

Qué vacunas contra el Covid-19 están basadas en adenovirus

Las vacunas de Janssen y AstraZeneca no son las únicas vacunas contra el Covid-19 que se han desarrollado. Hay otros dos sueros en activo que también han utilizado la misma tecnología: la rusa Sputnik V y la china CanSino, ambas han asegurado que sus medicamentos no producen trombos.

1. La empresa china CanSino Biologics Inc dijo el miércoles que hasta ahora no se habían registrado casos graves de trombos en personas que recibieron inyecciones de su vacuna contra el Covid-19, Ad5-nCoV. "No se han notificado casos adversos graves relacionados con trombos en alrededor de un millón de vacunaciones de Ad5-nCoV", recoge Reuters. No obstante, las acciones de CanSinoBIO cerraron el miércoles con una caída de un 6,3% y un 8,95% en Shanghái y Hong Kong, respectivamente.

2. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, responsable del desarrollo de la vacuna Sputnik V, ha explicado en un comunicado que tras un análisis exhaustivo de los eventos adversos durante los ensayos clínicos y en el transcurso de las vacunaciones masivas con la vacuna Sputnik V mostró que no hubo casos de trombosis del seno venoso cerebral (CVST).

"Todas las vacunas anteriores basadas en vectores adenovirales tienen diferencias significativas en su estructura y tecnología de producción. Por lo tanto, no hay razón ni justificación para extrapolar los datos de seguridad de una vacuna a los datos de seguridad de otras vacunas", explica el organismo ruso.

Qué otro tipo de vacunas hay contra el Covid-19

Además de vacunas con vector de adenovirus o de ARN mensajero, la OMS recuerda que se están configurando otro tipo de vacunas con otro tipo de tecnología. Así, destaca:

1. La vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Es el caso de la vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech, que se desarrolló a partir de un coronavirus inactivado de la cepa CZ02. Esta vacuna se está administrando en 22 países, entre ellos: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.

2. Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o estructuras proteínicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin de generar una respuesta inmunitaria.