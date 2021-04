Bill Gates acertó con el ARN mensajero: el éxito de Pfizer y Moderna abre una etapa de nuevas y mejores vacunas (VIH, cáncer...)

Paco Vega Madrid

Los problemas de suministro y los efectos secundarios raros pero graves de las vacunas de AstraZeneca y Janssen han llevado a la Comisión Europea a no renovar los contratos de vacunas con las farmacéuticas. Además, Dinamarca ha comunicado que suspende definitivamente la inmunización con AstraZeneca. Son dos acontecimientos que ponen de manifiesto la preferencia de las autoridades sanitarias por las vacunas de Pfizer y Moderna. Un tipo de medicamento con base ARN mensajero por el que Bill Gates apostó e invirtió.

Qué son y cómo funcionan las vacunas ARN mensajero como Pfizer y Moderna

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explica en su página web que las vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas que no inyectan un virus atenuado o modificado, como hacen la mayoría de vacunas y las de AstraZeneca y Janssen, en el cuerpo de una persona sana para que se desarrolle una respuesta inmune.

En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos.

La investigación de vacunas con esta tecnología comenzó a desarrollarse en los 90 y se realizaron avances en el campo de vacunas contra el VIH o el Zika. Sin embargo, con las del Covid-19, es la primera vez que se prueba este sistema en la población general.

Bill Gates invirtió y apostó por las vacunas ARN mensajero

El multimillonario Bill Gates, que ha jugado un gran papel como filántropo y divulgador en la pandemia del Covid-19, ya había resaltado la importancia del desarrollo de las vacunas con base ARN mensajero de Moderna y Pfizer/BioNTech. Un tipo de tecnología que la Fundación Bill y Melinda Gates llevan financiado desde 2014 como una forma de crear vacunas para la malaria y el VIH. "Es genial que la tecnología ahora permita un progreso sin precedentes en COVID-19", explicó el cofundador de Bill Gates a través de su blog.

Bill Gates explica que lo mejor de este tipo de tecnología es que no se introduce un virus atenuado o modificado en un ser humano. Además, tiene otro tipo de ventajas como que las vacunas ARNm se puede crear más rápido que las convencionales y son mucho más fáciles de producir en grandes cantidades. Como desventaja, el multimillonario cuenta que todavía no hay muchas fábricas donde se puedan fabricar productos de ARNm y que muchos de ellos, como son Pfizer y Moderna, deben almacenarse a temperaturas tan bajas como -70 ° C, lo que los hace particularmente difíciles de distribuir en los países en desarrollo

No obstante, el cofundador de Microsoft se ha mostrado muy esperanzado con esta nueva forma de crear vacunas: "Predigo que las vacunas de ARNm serán más rápidas de desarrollar, más fáciles de escalar y más estables de almacenar durante los próximos cinco a diez años. Eso sería un gran avance, tanto para futuras pandemias como para otros desafíos de salud mundial". "Las vacunas de ARNm son una plataforma prometedora para enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria", añadió.

Qué posibilidades abre la tecnología con ARN mensajero: vacunas de VIH o cáncer

Ante esta buena acogida de las vacunas de Pfizer y Moderna en términos de eficacia y efectos secundarios, las farmacéuticas han ido anunciado en los últimos meses nuevos avances en el desarrollo de vacunas para la inmunización de otras enfermedades.

Así, investigadores de BioNTech y la Universidad Johannes Gutenberg (Mainz, Alemania) presentaron a principios de mes una vacuna de ARN mensajero (ARNm), como las creadas por la empresa alemana para la Covid-19, que retrasa el inicio y reduce la gravedad de una enfermedad similar a la esclerosis múltiple en ratones. En concreto, los resultados preclínicos de la vacuna muestran que esta restaura la tolerancia del cuerpo a sus propias proteínas, suprimiendo la característica hiperreactividad inmunitaria que posee la enfermedad y que es el principal objetivo de las terapias contra las patologías autoinmunes. También, desde BioNTech, su vicepresidente señaló que el cáncer podrá ser tratado con la tecnología del ARN mensajero en 'tres a cinco años'.

En el mismo sentido, la biotecnológica Moderna también anunció a comienzos de este año que está usando la tecnología de ARN mensajero (mRNA) en el desarrollo de nuevas vacunas para la gripe, el VIH y el virus Nipah. La empresa estadounidense, en un comunicado, señaló que espera comenzar los ensayos clínicos con las vacunas para la gripe y el VIH a lo largo de 2021. "Después de haber demostrado que nuestra vacuna basada en mRNA puede prevenir la covid-19, esto nos ha animado a perseguir programas de desarrollo más ambiciosos", señaló en la nota el consejero delegado, Stéphane Bancel.