Interiores con personas no vacunadas y sin mascarilla: los riesgos de la nueva normalidad hacia una inmunidad de grupo

Paco Vega Madrid

Las vacunas aprobadas contra el Covid-19 funcionan. Entonces, a medida que vaya avanzado el plan de vacunación disminuirá la presión hospitalaria y la mortalidad por coronavirus. Un horizonte positivo que invita a la relajación de medidas, sin embargo, la tarea de los próximos meses no solo es evitar más muertes, sino alcanzar rápido una inmunidad de grupo para erradicar el virus. Así, tal y como explica el epidemiólogo Anthony Fauci al medio Business Insider, es fundamental mantener la contención los próximos meses.

Mientras el virus siga transmitiéndose entre la población, seguirá replicándose y produciendo nuevas variantes y cepas. Un riesgo que podría perpetuar al SARS-CoV-2 como un virus endémico como el de la gripe, alejando así el objetivo de la inmunidad de rebaño. Así, desde expertos epidemiólogos a líderes de opinión como Bill Gates están alertando de la importancia que se mantengan la mascarilla y la distancia social entre los vacunados los próximos meses.

En este sentido, el epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos Anthony Fauci, ha explicado al medio estadounidense que la vacunación no debe suponer una luz verde para reanudar aquellas actividades que se realizaban antes de la pandemia. "Si pudiéramos aguantar un tiempo, llegaremos a un punto en el que la protección de la comunidad en general por la vacuna haría muy poco probable que volvamos a tener otro aumento", explica.

Así, el experto cuenta que todavía se deben mantener la precaución en entornos especialmente sensibles para la transmisión. En concreto él, que ya está vacunado con las dos dosis, no entraría en un espacio cerrado donde haya gente si mascarilla. "No creo que yo, incluso estando vacunado, entre en un lugar cerrado y lleno de gente donde no se usan mascarillas", ha comentado. De esta manera, se quedan fuera bares, restaurantes o salas de cine, donde los espectadores se quitan la mascarilla para comer palomitas. "Eso todavía me preocuparía", ha sentenciado.

Qué obligaciones tienen las personas vacunadas

Estas recomendaciones van en línea con las pautas que establecen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que indican que, por ahora, las personas completamente vacunadas deberán seguir haciendo lo siguiente:

1. Tomar precauciones en público, como usar una mascarilla que ajuste bien y mantener el distanciamiento físico

2. Usar mascarillas, mantener el distanciamiento físico y tomar todas las medidas preventivas al visitar a personas que no están vacunadas y corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 o que viven con una persona no vacunada con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19

3. Usar mascarillas, mantener el distanciamiento físico y poner en práctica otras medidas preventivas al visitar a personas no vacunadas de diferentes hogares

4. Evitar las reuniones presenciales numerosas o medianas

5. Hacerse una prueba de detección si tienen síntomas del COVID-19

6. Seguir las guías de cada empleador

7. Seguir las recomendaciones y respetar los requisitos de viaje de los departamentos de salud y de los CDC