La inmunidad de grupo, más cerca: los vacunados con Pfizer no transmitirían la enfermedad

elEconomista Madrid

Un nuevo estudio realizado en el Instituto Tecnológico Technion en Israel, en colaboración con el centro de salud Maccabi, apuntala lo asegurado por Ugur Sahin, cofundador de BioNTech: la vacuna de Pfizer y BioNTech no solo inmuniza a la población contra el coronavirus, sino que evita que las personas vacunadas y contagiadas transmitan la enfermedad. Esta cualidad se traduce en un gran paso para la inmunidad de grupo que se desea para parar la pandemia. No es el primer estudio que apunta en esta dirección.

Ninguna de las cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea es esterilizante. Es decir, están preparadas para que no se desarrolle la enfermedad cuando una persona se infecta, pero no evitan el contagio. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en Israel indica que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech no solo ayuda a los inoculados, sino que provee protección cruzada al resto de la población. Esta investigación, que aún no ha sido revisada por pares, fue realizada por el laboratorio del profesor Roy Kishony y el doctor Idan Yalin.

La vacuna de Pfizer permite pensar en la inmunidad de grupo

El trabajo de estos científicos analizó los datos médicos de niños, que aún no pueden ser inoculados por la vacuna, en unas 223 comunidades israelíes, y descubrió que cuanto más extendida la vacunación entre adultos, menos probable es que los niños den positivo. "Estos resultados ofrecen pruebas observacionales de que la vacuna no solo protege al individuo sino también 'protección cruzada' a los no vacunados en la comunidad", escribieron los investigadores del Instituto de Tecnología israelí Technion y de los servicios de salud Maccabi.

Si sucede el mismo tipo de protección probada con niños en adultos no vacunados, Israel estaría camino a la inmunidad grupal, al igual que otras sociedades con gran parte de la población vacunada. El estudio, que se encuentra 'on line', examinó la ratio de vacunación en adultos con intervalos de tres semanas en relación con datos de test de Covid de niños locales 35 días después.