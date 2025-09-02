El común hábito que tienen muchas parejas que podría estar llevándolas a la ruptura sin darse cuenta

Una relación de pareja se sostiene gracias a múltiples factores como la confianza, el respeto o la comunicación son algunos de los más relevantes. No obstante, más allá de esto, el desgaste de una relación puede verse afectado por las rutinas o hábitos que, sin que nos demos cuenta, están pronosticando el fin.

Uno de los más habituales es el que los expertos denominan phubbing, es decir, ignorar o no prestar atención a una persona que está presente por el simple hecho de estar con el móvil o con otro dispositivo electrónico, según define el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP).

La dependencia constante a las nuevas tecnologías hace que esto sea cada vez más común. De hecho, se estima que en España el uso medio de los teléfonos inteligentes alcanzó más de las cinco horas diarias de media en 2024.

Otras acciones perjudiciales

Más allá de ignorar a nuestra pareja cuando estamos con ella, ciertas acciones como interrumpir una conversación para contestar un mensaje o estar constantemente compartiendo publicaciones en redes sociales constantemente puede llegar a tener un impacto muy negativo en tus relaciones.

Un estudio elaborado por la Universidad de Kent (Reino Unido) llegó a la conclusión que solo con la presencia de este tipo de dispositivos durante una conversación puede verse disminuida enormemente la sensación de cercanía y confianza. "La interferencia constante de la tecnología puede provocar una menor satisfacción y aumentar los síntomas de depresión y ansiedad", concluye.

Consecuencias en los hijos

Cuando esta práctica se lleva a cabo con menores de por medio, también es algo que puede repercutirles muy negativamente. Además de que tiene efectos a nivel emocional de los más pequeños, es muy posible que perdamos momentos especiales y recuerdos en familia.