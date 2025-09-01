El riesgo de demencia se reduce con una intervención sanitaria común, según un estudio

Un reciente estudio publicado en la revista JAMA Neurology descubrió que prevenir la pérdida auditiva antes de los 70 años puede reducir significativamente el riesgo de padecer demencia a más de la mitad, mediante el uso de audífonos, en comparación con los que no usaban estos dispositivos, según recoge Fox News.

De esta manera, los participantes con pérdida auditiva que emplearon audífonos tuvieron un 61% menos de riesgo de sufrir demencia, según los investigadores. Si bien, no se observó el mismo beneficio en aquellos que tenían 70 años o más en el momento de las pruebas de audición.

El estudio

El estudio se llevó a cabo por parte de investigadores de las universidades de Texas, Pittsburgh y Boston y contó con datos analizados de 2.954 participantes del Framinghan Heart Study a lo largo de dos décadas. Estos participantes eran personas de 60 años o más que no tenían diagnóstico de demencia cuando se sometieron a las pruebas de audición.

Los investigadores descubrieron que el 20% de los participantes acabaron teniendo demencia y de estos, el 42% tenía menos de 70 años cuando completaron la prueba auditiva. Según los investigadores, únicamente el 17% de las personas con pérdida auditiva severa utilizan este tipo de dispositivos.

La importancia de los hábitos

La demencia es una enfermedad vinculada al envejecimiento y, aunque en muchos casos no puede evitarse totalmente, un cambio en los hábitos puede reducir el riesgo de padecerla. A pesar de que determinados factores de riesgo no pueden prevenirse, un control de otros como la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, así como un estilo de vida saludable en general puede tener consecuencias muy positivas.

Igualmente, la perdida auditiva es también un factor de riesgo conocido para el desarrollo de la demencia. Según los expertos, las personas con pérdida auditiva tienen 1,9 veces más probabilidad de desarrollar demencia y 2,78 veces más de tener un deterioro cognitivo coexistente.

Síntomas de pérdida de audición

Según el portal Mayo Clinic, si tienes algunos síntomas como dificultad para entender algunas palabras, especialmente cuando se está en una multitud o lugar ruidoso; dificultad para escuchar las letras que no son vocales, necesidad de subir constantemente el volumen de la televisión o la radio, así como sentir molestias con el ruido de fondo, son algunos de los indicativos que podrían estar avisando de que sufres de pérdida de audición.