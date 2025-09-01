Hacer la cama todos los días aumenta en un 206% la probabilidad de convertirse en millonario, según un estudio

Entre las diferentes tareas del hogar que existen probablemente una de las más comunes sea hacer la cama. Algo que muy pocos saben es que este simple hábito está muy relacionado con el éxito, concretamente aumentando la probabilidad hasta más de un 206% de convertirse en millonario, según un estudio elaborado por el experto socioeconómico Randall Bell.

Así lo cuenta el farmacéutico Álvaro Fernández en uno de sus vídeos en redes sociales: "Según los resultados de un estudio hecho con personas consideradas exitosas, hacer la cama todas las mañanas implica un 206% más de probabilidades de hacerse millonario. Cosas tan sencillas ayudan a ordenar la mente, adquirir disciplina y está claro que tu futuro lo agradece".

Lo que dice la psicología

Este tipo de estudio está apoyado por numerosos psicólogos que advierten que comenzar el día con una tarea sencilla reporta una sensación positiva de logro, lo que hace que con el tiempo continuemos haciendo esos procesos con el fin de conseguir ese bienestar. Cuando esto se repite en el tiempo, se convierte ya en una rutina interiorizada, que predispone a realizar cualquier reto de forma similar.

Como resulta lógico, hacer la cama todos los días no te va a convertir automáticamente en millonario, pero es un gesto que muestra la capacidad de asumir responsabilidades desde el primer momento del día, algo propio de las personas más exitosas.

Otros hábitos que deberías implantar

Por otra parte, según Bell, principal autor del estudio, este no es el único hábito beneficioso, puesto que leer al menos 30 minutos al día está también estrechamente relacionado con un 122% de conseguir más éxito a nivel financiero, una costumbre muy popular entre grandes magnates como Bill Gates o Warren Buffett.

Cabe destacar que otra de las acciones que recomienda este economista es el de levantarse al menos 3 horas antes del inicio de la jornada laboral, algo probablemente no tan sencillo de cumplir por la mayoría de las personas. Este estudio junto con otras conclusiones alcanzadas son las que pueden leerse en el libro Me-We-Do-Be: The Four Cornestones of Succes.