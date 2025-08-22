El sustituto del sofá cama en el salón: mayor comodidad, más práctico y muy elegante

A muchas personas les gusta tener invitados en casa, pero, más allá de una comida, cena o velada, es posible que surja la posibilidad de que estos se queden a dormir. Hasta ahora, contar con un sofá cama era la mejor opción, el típico asiento que se abre de algún modo para dejar paso a una especie de colchón con muelles que, por lo general, no suele ser muy cómodo.

De hecho, con el continúo uso del sofá, la cama que resulta al abrirlo puede estar deformada, demasiado hundida y puede afectar al descanso de los invitados. Así, quienes tengan pensado comprar un sofá cama, deben conocer primero una nueva tendencia, más moderna, práctica y perfecta para ahorrar en las casas en las que no haya mucho espacio.

El sustituto del sofá cama

Tener un sofá cama a veces no es lo más idóneo, ya sea porque no cuadra con la decoración, porque no es lo suficientemente práctico y cómodo o porque tampoco entra en el salón un sofá de estas características. Así, quienes estén buscando una alternativa, pueden optar por otra idea mucho más ingeniosa, como es el caso de una cama empotrada en la pared.

Vale la pena invertir un poco más de dinero en este tipo de camas, que son muchísimo más prácticas. En primer lugar, cuando está guardada, no molesta, no ocupa espacio y no se ve, por lo que es una idea más elegante que la típica cama supletoria o el sofá cama. Además, el colchón que se instale en ella, seguramente, sea mucho más cómodo que el del sofá, al margen de que es más práctica, ya que se puede dejar con la ropa de cama ya puesta y guardada y, en el momento de usarla, solo habrá que bajarla de la pared.

Además, como recogen desde el medio italiano especializado en interiores, Design Magazine, las camas empotradas en la pared dan pie a elegir entre diferentes diseños y modelos, que se adapten a las necesidades de cada estancia: "Es una solución realmente cómoda cuando ni siquiera es posible tener un sofá, en este caso no sólo tendrás una cama supletoria, sino también asientos extra que siempre son muy cómodos", aseguran.

Si no es posible optar por una cama supletoria de pared, también se puede tener en cuenta otra opción que, igualmente, es mejor que el sofá cama. Se trata de la cama nido, pero a partir de un mueble más bajo, que sería como una cómoda, pero más profunda.