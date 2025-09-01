Gabriel Jiménez, psicólogo: "Las personas altamente inteligentes necesitan de un grado de autonomía alto en su trabajo"

La curiosidad constante, las ganas de aprender cosas nuevas en cualquier momento, la capacidad de resolver problemas, una gran empatía, así como un sentido del humor agudo son algunas de las cualidades que definen a las personas más inteligentes. Si bien, aunque esto puede suponer a primera vista algo positivo, la realidad es que este tipo de individuos no han estado exentos de prejuicios, tal y como recoge The Conversation.

Aunque por un lado las personas con altas capacidades o muy inteligentes son percibidas como muy buenas en gran cantidad de ámbitos de su vida, sin embargo, por otra parte muchos las califican de "inadaptados o problemáticos en el terreno socioemocional".

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el psicólogo Gabriel Jiménez explica que "las personas altamente inteligentes necesitan un grado de autonomía alto en su trabajo". Esto hace que un control o supervisión muy excesiva puede llegar a ser contraproducente.

La recomendación del experto

"La micromanipulación y la supervisión excesiva no solo las frustra, sino que también limita su creatividad y motivación", explica este experto. Es por ello que Jiménez recomienda dejarles elegir su propia manera de trabajar y de buscar soluciones a los problemas o contratiempos que vayan surgiendo.

En entornos laborales "demasiado rígidos, sienten que su potencial se desperdicia y su compromiso disminuye". Cabe destacar que esto no implica que "rechacen toda estructura", significa más bien que probablemente requieran de una mayor flexibilidad.

"Un liderazgo que entienda este equilibrio puede obtener lo mejor de su talento"

"Un liderazgo que entienda este equilibrio puede obtener lo mejor de su talento, mientras que uno que intente controlarlo todo, probablemente lo pierda", concluye el psicólogo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, según recoge el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), aproximadamente el 2,3% de la población mundial posee altas capacidades, de los cuales más del 30% tiene un bajo rendimiento escolar y se sienten aisladas y más infelices que el resto de sus compañeros.