Si consumes alcohol en la universidad, la psicología asegura que probablemente tienes estos rasgos comunes

Un equipo de investigadores del Grupo de Investigación sobre el Alcohol de Estados Unidos ha revelado que el consumo de alcohol en la universidad no solo tiene efectos perjudiciales para el bebedor, sino que su entorno también puede experimentar malos resultados académicos y una peor salud mental.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs', ha mostrado cómo los estudiantes universitarios que experimentan bajas calificaciones, angustia mental o pensamientos suicidas a menudo están relacionados con una exposición al mal comportamiento de un consumidor de alcohol.

"A menudo pensamos en los daños del alcohol como físicos o sociales, pero este fue el primer estudio que evaluó los daños académicos causados por el consumo de alcohol en otras personas, como tener que abandonar una materia o realizar tareas adicionales", ha afirmado la investigadora principal del trabajo, Pamela J. Trangenstein, del Grupo de Investigación sobre el Alcohol en Emeryville (California, Estados Unidos).

Tras encuestar a 1.822 estudiantes de segundo y tercer curso universitario sobre acoso, daño físico, contacto sexual no deseado, perjuicios académicos o hacer de cuidador, en relación con consumidores de alcohol, han podido comprobar que si bien los daños han sido "relativamente poco frecuentes", existe una relación "de mayor intensidad" con una menor satisfacción universitaria, un peor rendimiento académico y una peor salud mental.

Más de un tercio de los encuestados ha afirmado haber tenido que cuidar a bebedores durante el año académico; un 15 por ciento ha afirmado haber sido acosado; un 5 por ciento ha afirmado haber experimentado contacto sexual no deseado o haber sido agredido físicamente por alguien bajo los efectos del alcohol; y un 3 por ciento ha hablado sobre algún tipo de daño académico.

Los científicos también han asociado el acoso con una disminución del 43 por ciento de la probabilidad de tener satisfacción general con la universidad, así como un aumento del 74 por ciento de la probabilidad de sufrir ideación suicida.

Aquellos que sufrieron una agresión tuvieron un 58 por ciento menos de posibilidades de tener un promedio bueno o aceptable en sus calificaciones, y aquellos estudiantes que experimentaron contacto sexual no deseado tuvieron casi tres veces más probabilidades de presentar síntomas de depresión.

"Las universidades deberían usar estos hallazgos para colaborar con los legisladores en apoyo a medidas como el aumento de los impuestos al alcohol, la limitación de su disponibilidad y la restricción de la publicidad, todo lo cual puede ayudar a proteger la salud y el éxito académico de los estudiantes", ha expresado el coautor del estudio, David H. Jernigan, miembro de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston.

Del mismo modo, ha propuesto que las universidades ofrezca residencias universitarias sin alcohol para quienes se preocupen por su exposición a esta sustancia.