Las frases que sirven en España para acabar con una discusión rápidamente y funcionan siempre, según la psicología

Las relaciones de pareja sanas y duraderas no siempre son perfectas. Es cierto que deben estar basadas en la confianza, el amor, el respeto mutuo, la comunicación y la aceptación de la individualidad del otro, pero siempre tienen que existir las temidas discusiones.
En profundidad
¿El motivo? Está bastante claro: permiten conocerse mejor, resolver conflictos de intereses y fortalecer el vínculo a través de la comunicación y el aprendizaje mutuo. Cuando se manejan de forma asana y respetuosa, con empatía y un enfoque para nada agresivo, pueden llevar a un crecimiento personal tanto a corto como a largo plazo.
Para afrontar esta situación de la mejor forma posible, una psicóloga (más conocida en redes, y sobre todo en TikTok como @pochipsicología), ha lanzado una serie de frases que pueden servir para 'calmar las aguas' en ese momento y evitar males mayores en el futuro.
Lista completa
Estas son:
- "La verdad es que me importas más que esta diferencia de ideas que tenemos".
- "¿Sabes algo? Aprecio todo lo que haces por nosotros en esta relación, incluso aunque no estemos de acuerdo en esto".
- "Me siento muy agradecida de tenerte en mi vida, incluso en momento difíciles como este".
- "Esto que me estás diciendo realmente es importante para mí, solo que siento que es difícil gestionarlo".
- "Eres una parte fundamental en mi vida y sinceramente no quiero que esto nos separe".
- "Quiero que sepas que deseo encontrar una manera para que superemos esto juntos".
- "Valoro mucho nuestra relación y no quiero que esta discusión nos dañe".
- "Sé que ahora no es un buen momento, pero quiero recordarte que te amo".
A tener en cuenta
La pieza audiovisual, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, superando los cientos de reproducciones y acumulando varios 'me gusta', elementos guardados y compartidos. Además, se pueden ver algunos comentarios bastante interesantes de usuarios.
El problema, claro está, aparece cuando las discusiones se convierten en peleas y estas se repiten sin éxito. Es decir, no solo se acumula el malestar propio de cada enfado, sino algo que es mucho más grave: no se acaban de resolver los conflictos reales de la pareja.
@pochipsicologia Frases que ayudan a terminar yna discusión ? #psicologa #psicologia #pochipsicologia #psicologatiktokera #psicologaonline #fyp ? Stories 2 - Danilo Stankovic