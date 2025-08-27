Las frases que sirven en España para acabar con una discusión rápidamente y funcionan siempre, según la psicología

Las relaciones de pareja sanas y duraderas no siempre son perfectas. Es cierto que deben estar basadas en la confianza, el amor, el respeto mutuo, la comunicación y la aceptación de la individualidad del otro, pero siempre tienen que existir las temidas discusiones.

En profundidad

¿El motivo? Está bastante claro: permiten conocerse mejor, resolver conflictos de intereses y fortalecer el vínculo a través de la comunicación y el aprendizaje mutuo. Cuando se manejan de forma asana y respetuosa, con empatía y un enfoque para nada agresivo, pueden llevar a un crecimiento personal tanto a corto como a largo plazo.

Para afrontar esta situación de la mejor forma posible, una psicóloga (más conocida en redes, y sobre todo en TikTok como @pochipsicología), ha lanzado una serie de frases que pueden servir para 'calmar las aguas' en ese momento y evitar males mayores en el futuro.

Lista completa

Estas son:

"La verdad es que me importas más que esta diferencia de ideas que tenemos". "¿Sabes algo? Aprecio todo lo que haces por nosotros en esta relación, incluso aunque no estemos de acuerdo en esto". "Me siento muy agradecida de tenerte en mi vida, incluso en momento difíciles como este". "Esto que me estás diciendo realmente es importante para mí, solo que siento que es difícil gestionarlo". "Eres una parte fundamental en mi vida y sinceramente no quiero que esto nos separe". "Quiero que sepas que deseo encontrar una manera para que superemos esto juntos". "Valoro mucho nuestra relación y no quiero que esta discusión nos dañe". "Sé que ahora no es un buen momento, pero quiero recordarte que te amo".

A tener en cuenta

La pieza audiovisual, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, superando los cientos de reproducciones y acumulando varios 'me gusta', elementos guardados y compartidos. Además, se pueden ver algunos comentarios bastante interesantes de usuarios.

El problema, claro está, aparece cuando las discusiones se convierten en peleas y estas se repiten sin éxito. Es decir, no solo se acumula el malestar propio de cada enfado, sino algo que es mucho más grave: no se acaban de resolver los conflictos reales de la pareja.