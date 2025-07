Ramón Campayo, el hombre con el cociente intelectual más alto de España, explica las mejores técnicas para memorizar: "Me sirve de entrenamiento"

El estudio de la mente y la memoria en general es uno de los aspectos del ser humano que más ha intrigado a médicos y científicos. Entender los procesos que se desarrollan a la hora de pensar una idea o experimentar un sentimiento resulta imprescindible para lograr conocer más al ser humano en todos los ámbitos.

En el terreno de la neurociencia, la ciencia que estudia el comportamiento de la mente humana, uno de los aspectos más investigados es el funcionamiento de la memoria. Con el fin de abarcar el máximo conocimiento posible, se han ido desarrollando con el tiempo gran cantidad de técnicas que permiten memorizar grandes cantidades de información.

Las diferencias

Entre estas técnicas destacan dos especialmente: 'el casillero mental' y 'el palacio de la memoria'. Aunque son muy similares, existen algunas diferencias notables entre ambos. Así lo explica Ramón Campayo, considerado el hombre más inteligente de España con un cociente intelectual de 194 y con varios récords mundiales de memoria, en el pódcast de Luis Usera, Con P de Podcast.

En esta intervención, el memorizador, explica que 'el palacio de la memoria' tiene sus orígenes en la Antigua Roma, donde los oradores estructuraban sus conferencias estableciendo los temas por diferentes salas de la casa y luego hacían el recorrido mental. "Un orden que ellos van marcando, vas recorriendo los objetos y recuerdas de lo que tienes que ir hablando", explica Campayo.

El inconveniente

"Como a mí me gusta ser un atleta mental y entrenar rápido ['el palacio de la memoria'] no te da velocidad. Yo no cambio mis códigos de casilleros. Porque, por ejemplo, imagínate esas 23.200 palabras que memorizo, me dices: '¿cuál es la número 13.185?', vete a qué parte de tu casa vas a encontrar esa posición", argumenta este experto.

Por este motivo, Campayo opta por tenerlo ordenado como ficheros: "Si quiero memorizar el Código Civil que son 2.300 artículos, y quiero saber de qué va el artículo 1.500, entonces voy a mi casilla 1.500. Ahí enlazo lo que yo quiero, entonces puedo hacerlo de manera ordenada, aparte de que me sirve de entrenamiento", concluye.