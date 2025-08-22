Un estudio advierte de los peligros del café descafeinado: podría aumentar tu peso y tus niveles de colesterol

El consumo habitual de café en dosis adecuadas reporta importantes beneficios para la salud: estimula el sistema nervioso y te ayuda a mantenerte alerta, es antidepresivo, reduce el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, así como diabetes tipo 2. A pesar de que multitud de estudios se han centrado en los beneficios del café con cafeína, también hay otros que han puesto el foco en los efectos en el organismo del café descafeinado.

Una de estas investigaciones ha sido la desarrollada por el Centro del Corazón Fuqua y el Centro para la Salud y Aprendizaje Piedmont-Mercer, la cual sugiere que este tipo de café podría aumentar los niveles de colesterol. Estas conclusiones se obtuvieron gracias a una serie de participantes que fueron organizados en tres grupos: uno que consumía de tres a seis tazas de café descafeinado al día, otro que tomaba esta cantidad, pero de café normal y un tercer grupo que no consumía café.

Una de las principales observaciones fue que el grupo que tomaba café descafeinado experimentó un aumento del 8% de los ácidos grasos, un indicador que está estrechamente vinculado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, se detectó que la cantidad total de grasa en sangre se incrementó también un 18% en estos participantes, mientras que en el resto se mantuvo igual.

Un mayor índice de masa corporal

El aumento de grasa en sangre se tradujo también en un mayor índice de masa corporal, llegando incluso a aumentar hasta un 80% en los que partían de un IMC de más de 25 y un 30% en los que tenían unos valores óptimos.

En cualquier caso, el café descafeinado, tomado en dosis ideales, puede tener los mismos efectos que el café normal, pero sin las negativas consecuencias que puede llegar a provocar la cafeína. Para determinadas personas muy sensibles a la cafeína, puede ser una alternativa ideal para mantener una buena calidad del sueño y reducir la ansiedad.