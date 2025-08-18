Ordenan suspender esta práctica muy popular sobre el café por riesgo de "deshidratación" y "perforación intestinal"

Las redes sociales suelen ser de gran utilidad para todo el mundo. Ahora bien, conllevan numerosos riesgos ante los que hay que prestar especial atención, en particular los jóvenes. Y hablamos de las prácticas que se viralizan y que normalmente no suelen acabar con un final feliz.

Una de ellas es 'el enema de café'. Se trata de un procedimiento en el que se introduce una solución de café (normalmente orgánico y preparado especialmente) en el recto a través del ano. ¿La finalidad? Está clara: limpiar el colon y estimular todo el hígado.

Paso a paso

Es muy sencillo. Tan solo deben seguirse los siguientes pasos:

Preparación . Se hierve café orgánico -sin saborizantes, ni aditivos- y se deja enfriar a temperatura ambiente.

. Se hierve café orgánico -sin saborizantes, ni aditivos- y se deja enfriar a temperatura ambiente. Aplicación . Se introduce la solución con un equipo de enema.

. Se introduce la solución con un equipo de enema. Retención. Se intenta retener el líquido dentro del colon durante 10-15 minutos antes de evacuar.

En profundidad

Por lo general, se emplea en contextos de medicina alternativa o desintoxicación. Eso sí, su popularidad ha crecido en TikTok y puede poner en riesgo la salud de todas las personas que las llevan a la práctica. De hecho, los supuestos beneficios no están respaldados por suficiente evidencia científica.

"Entre los peligros de llevar a cabo esta práctica, y más en casa, está el de la perforación instestinal y desequilibrios entre los electrolitos del organismo, lo que puede acabar provocando una deshidratación", recoge el Centro Médico Quirúrgico de las Enfermedades Digestivas (CMED) en su página web.

Más detalles

Por si fuera poco, los enemas de café administrados en el hogar pueden suponer que se acabe sufriendo una colitis, varias quemaduras en la mucosa intestinal, e incluso la muerte, si se produce una perforación que no es tratada lo antes posible en un centro hospitalario.

Además, se pueden producir cambios en la flora intestinal y reacciones adversas a sustancias contaminantes. O al menos esa es la conclusión del Dr. Eugenio Freire, cirujano general y digestivo de CMED. A su juicio, no tiene ningún beneficio visible para el organismo y el riesgo es muy alto para la salud.