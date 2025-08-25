La rutina de entrenamiento de un triatleta de 80 años: "Estoy en la mejor forma de mi vida"

Una de las personalidades más conocidas dentro del mundo del fitness es Joe Friel, un hombre de 80 años de Arizona (Estados Unidos) que competía tanto nacional como internacionalmente en triatlones. Su experiencia le ha llevado a escribir hasta 18 libros al respecto, donde cuenta todos los detalles para conseguir su buena forma física.

Friel comenzó a interesarse por el mundo del fitness desde una temprana edad al salir del colegio, como forma de escapar de las nefastas condiciones de pobreza que vivía en su hogar, según recoge el portal Parade. Poco a poco logró desarrollar una gran carrera atlética, compitiendo en maratones, triatlones y ayudando a otros atletas a prepararse, algunos incluso participantes olímpicos.

El secreto de Friel, según él, es mantener una buena rutina de ejercicios aunque ya no compita a nivel profesional. Si bien, una de las partes más importantes de su rutina es el ciclismo, al que le dedica una parte considerable de las 13 a 15 horas semanales totales de ejercicio físico. Normalmente, es una combinación de 80% de esfuerzo suave y 20% de esfuerzo intenso.

Otro entrenamiento fundamental

Otro de los entrenamientos fundamentales son los ejercicios con pesas, a los que dedica entre 1,5 y 3 horas diarias. Este entrenador advierte que, más allá de un asunto de mejora de la condición física, "hay investigaciones considerables que muestran que el ejercicio tiene un claro beneficio para el cerebro".

Sin duda, tantos años practicando deporte implica que su cerebro ya esté "programado" para ello: "Es como cepillarme los dientes. Es algo que hago sin pensar. Es parte de mi vida. Estoy en la mejor forma de mi vida", confiesa a la revista.