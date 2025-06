Ni lectura ni crucigramas: la actividad que recomiendan todos los expertos para que los mayores de 60 mantengan la memoria en forma

A nadie le gusta cumplir años. Mucho menos los 60, ya que marca el inicio de una etapa llena de aprendizajes, pero también de numerosos cambios. Cerca de la jubilación, al menos en España y por el momento, lo cierto es que el cansancio empieza a ser el verdadero protagonista en este periodo, con una memoria que comienza a fallar progresivamente.

De ahí que mantener la mente despierta sea fundamental en este siglo XXI. Aunque se trata de detalles extraordinarios o acontecimientos menos importantes, la memoria no deja de ser una aliada clave en la vida cotidiana del ser humano, pues determina su relación, en gran parte, con el mundo.

En profundidad

Para ejercitar la memoria, es recomendable según los expertos realizar actividades que estimulen el cerebro. Y no hace falta complicarse con ejercicios imposibles, ni mucho menos. De hecho, un juego clásico y sencillo como las damas puede ser el 'mejor amigo' para cuidar la salud mental después de esta edad.

Así lo ha evidenciado un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine'. "Actividades recreativas como leer y jugar a las damas pueden reducir el riesgo de demencia en personas mayores", se puede leer en una de las conclusiones extraídas de la investigación.

Más detalles

¿El motivo? Está claro: este juego requiere pensar, planificar y anticiparse al rival, pero en un entorno relajado y accesible. Una combinación que lo convierte en el ejercicio perfecto para entrenar la mente sin agobios y mejorar la memoria tanto a corto como a largo plazo.

Por si esto fuera poco, también aumenta la capacidad de atención y se desarrollan habilidades clave como el razonamiento lógico y la agilidad mental. De igual manera, ayuda a reducir el estrés considerablemente y la ansiedad al proporcionar un escape de la vida diaria.

"Necesitas estar al tanto de lo que pasa en cada jugada para no cometer errores", matiza la investigación. Por último, pero no menos importante, tienen una ventaja emocional: la interacción social. Esto no solo estimula toda la mente, sino que ayuda -y mucho- a combatir el aislamiento.