¿Cuántas veces al día hay que cepillarse los dientes? Un dentista explica lo que le ocurre a tu salud si pasas un año sin limpiar tu boca

Una buena higiene bucodental resulta clave para gozar de una correcta salud general, puesto que una falta de limpieza puede derivar en múltiples enfermedades como problemas cardíacos, diabetes e, incluso, complicaciones en el embarazo. Una de las cuestiones más debatidas es cuándo y con qué frecuencia hay que cepillarse los dientes al día.

Según la Asociación Dental Americana, lo recomendable es hacerlo mínimo dos veces al día —idealmente sería después de cada comida— con pasta dental con flúor durante al menos unos dos minutos cada vez. Después de las comidas, los restos de los alimentos pueden formar una placa en los dientes, haciendo que proliferen las bacterias que atacan el esmalte, es decir, ese revestimiento duro externo que cubre los dientes.

"No es raro que alguien no se cepille los dientes"

Sin embargo, según una publicación del Instituto Odontológico, casi uno de cada cuatro españoles (16%) se cepilla los dientes solo una vez al día, aunque la mayoría afirma hacerlo mínimo tres veces (42%) o dos veces diarias (40%). De hecho, en cuanto a los hábitos más comunes al visitar al dentista está la limpieza bucodental (83%), seguido de las revisiones (62%), los empastes (37%) y la extracción de piezas dentales (25%).

Mark S. Wolff, profesor y director del Departamento de Cariología y Atención Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York, afirma al portal Yahoo!life que "en general, no es raro que alguien no se cepille los dientes con frecuencia". Según este experto, cuando pasan 24 horas sin que te cepilles, comienza a formarse una fina capa de palca: "Probablemente, no se produzca un daño real en un día, pero sí empieza a progresar relativamente pronto".

El comienzo de algunas enfermedades

Al cabo de siete días, expone Wolff, la acumulación de placa se vuelve un poco más espesa y es probable que comience el mal aliento. "También entre tres días y una semana, empezamos a ver el inicio de la gingivitis, una enfermedad de las encías", esto puede hacer que incluso sangren un poco.

Cuando pasan ya más de treinta días, el enrojecimiento de las encías es mayor. A esto se añade el surgimiento de manchas blancas en los dientes, que en este caso indican una descalcificación del esmalte, primer signo visible de un claro deterioro dental.

Por último, al cabo de un año, la saliva, más aún si se sigue una dieta rica en azúcar, contribuye a la aparición de caries y agujeros en los dientes, como consecuencia de la acumulación de placa. También puede observarse un retraimiento de las encías, no obstante, "el cuerpo humano está diseñado para protegerse a sí mismo". Esto implica que una persona joven y con buena salud puede que no tenga los mismos efectos que alguien mayor. De cualquier manera, una buena higiene dental sigue siendo crucial en todos los casos.