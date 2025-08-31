Aviso de un médico especializado a toda la población: "Nunca te duches después de hacer deporte"

Al salir del gimnasio, solo podemos pensar en llegar a casa y darnos una buena ducha para eliminar esa sensación de suciedad y mal olor provocada por el sudor y el exceso de ejercicio. Puede que esta acción sea una de las más comunes y realizadas a nivel mundial, pero quizás no sea tan bueno como pensamos. De eso precisamente ha alertado un experto, quien asegura que es un error y explica los motivos.

José Manuel Felices es un médico especializado en radiología y profesor universitario que utiliza sus redes sociales para compartir información importante y relevante para sus más de 250.000 seguidores. Hace poco, publicó un vídeo que descolocó por completo a miles de personas y que sorprendió por su contenido. Esta publicación titulada 'Nunca te duches después de hacer deporte', tiene una explicación médica concreta.

Por qué no ducharse inmediatamente después

El doctor explica en este vídeo hasta tres motivos diferentes por los cuales no hay que ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio. "Mientras entrenamos, los músculos queman energía y eso produce calor, lo que eleva la temperatura de tu cuerpo. Para compensarlo los vasos sanguíneos se dilatan y se facilita la sudoración que baña y evapora la piel, disminuyendo la temperatura", afirma Felices.

"Si terminamos el entrenamiento y nos vamos corriendo a la ducha, interrumpimos el proceso natural y puede dar lugar a mareos e, incluso, a síncopes", explica el experto. Además, afirma que "el sudor también arrastra toxinas que salen a la superficie de la piel, si nos duchamos enseguida, no permitimos al cuerpo que termine de excretar esas toxinas, dejando una sensación de que no se haya completado la limpieza, incluso como si siguiéramos sudando después de ducharnos."

Otro de los motivos por los que el doctor Felices no recomienda ducharnos inmediatamente después de hacer ejercicio es la piel, "el sudor tiene un pH ligeramente ácido, lo que protege a la piel de bacterias y agresiones externas, mientras hacemos ejercicio. Si te duchas muy rápido, sobre todo con jabones alcalinos, rompes ese equilibrio, y tu piel queda más indefensa pudiendo irritarse o resecarse."

Por último, el especialista explica qué debemos hacer y cuánto tiempo debemos esperar hasta ducharnos, "la ciencia apoya que estos procesos duran unos 15 minutos después de acabar la actividad. Hidrátate, socializa con tus compañeros o reflexiona sobre lo bien que lo has hecho, y entonces, date esa merecida y necesaria ducha", concluye.