Un guardia civil de Tráfico habla alto y claro: "Es incongruente poder tocar la pantalla del coche pero no la del móvil"

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece unas directrices básicas e imprescindibles sobre las distracciones al volante. Alerta de los riesgos de no prestar atención a la carretera, que no sufre únicamente el conductor, también el resto de usuarios de la vía o carretera por la que circula.

"El teléfono móvil aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Por ello, es obligatorio el uso de un sistema de manos libres para establecer comunicaciones telefónicas. Aun utilizando este, la capacidad de concentración ante el volante se pierde en gran medida por lo que se aconseja no hablar por teléfono mientras se conduce. Estudios apuntan que, tras hablar más de tres minutos por el manos libres los conductores no perciben el 40% de las señales, la velocidad suele bajar y el tiempo de reacción es mayor", informa la DGT.

No obstante, los coches modernos, cuentan con grandes pantallas en las que consultar el GPS, el clima, cambiar de emisora de radio y mucho más. Sobre este aspecto, la DGT también informa que "aunque puede ser de gran utilidad, su manejo inadecuado puede causarnos distracciones. Los sistemas de navegación son muy útiles para no perdernos, conocer de antemano la ruta y evitar ciertas sorpresas."

La opinión de un guardia civil de Tráfico

Cada vez son más las personas que comentan las diferencias existentes entre utilizar la pantalla del móvil o aquella que va incluida en su vehículo. Para muchos, es un sinsentido que puedas recibir una sanción económica por consultar una pero no la otra. Y precisamente de ello ha hablado un guardia civil de Tráfico que a expresado su opinión sincera en una entrevista con el perito judicial Román Álvarez.

??? ¿Te pueden multar por subir el volumen o encender el aire desde la pantalla del coche? Sé que este tema genera muchas dudas ?, así que en mi entrevista con José Carlos Conde ?? le pregunté directamente.

Para el agente, la distracción es muy similar en ambos casos, no obstante, uno de ellos no es sancionable mientras que el otro puede conllevar a una multa de 200 euros y la pérdida de hasta seis puntos del carnet de conducir. "Puedo subir el aire acondicionado, puedo cambiar de canal de radio, puedo hacer muchas cosas con estas pantallas táctiles, pero con el móvil la experiencia nos dice que está distrayendo más", continúa el guardia civil.

"Nosotros sabemos que es incongruente, los vehículos nuevos tienen unas pantallas enormes", explica el agente. De esta manera, el guardia civil trata de explicar a los usuarios que conocen la existencia de esta incongruencia pero que existen una serie de directrices que impiden utilizar el teléfono móvil pero todavía no hay una regulación específica para las grandes pantallas de los coches.