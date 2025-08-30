Adiós a las regletas: el sencillo truco que tienes que poner en práctica para cambiar un enchufe de sitio sin electricistas ni obras

En muchas ocasiones, tenemos que colocar largas regletas para poder conectar todos nuestros dispositivos y tenerlos a una distancia más cercana a nosotros. No tener un enchufe cerca de la cama o el sofá, contar con pocas tomas eléctricas en casa o la imposibilidad de conectar la tostadora y el microondas al mismo tiempo son algunos de los problemas más comunes en este aspecto.

En profundidad

Cambiar un enchufe de sitio no es una tarea sencilla, en la mayoría de las ocasiones requiere realizar una obra y la ayuda de un electricista experto. Por eso es muy común llenar nuestras casas con las tradicionales regletas que nos permiten acercar el enchufe hasta la ubicación deseada y conectar varios dispositivos diferentes en espacios en los que es necesario tener más de uno, como puede ser la zona de la televisión.

No obstante, estas regletas crean una imagen estética poco ordenada, con una gran cantidad de cables y enchufes desorganizados y que puede suponer un riesgo. Conectar demasiados dispositivos a una regleta puede llegar a ser peligroso si se supera lo que esta puede soportar, pero afortunadamente existe un sencillo aparato que acabará con ellas para siempre.

Una alternativa a las regletas

Si quieres cambiar un enchufe de sitio, acercarlo más a la cama o conseguir una toma de corriente con más espacios y que pueda moverse a tu gusto, tienes que conocer los enchufes de superficie. Esta herramienta utiliza un cable eléctrico de superficie, que puede ocultarse perfectamente y que te permitirá realizar estos ajustes en tu casa sin la necesidad de hacer obras.

La instalación de este tipo de enchufe es muy sencilla y no requiere la ayuda de un profesional, basta con tener el aparato, los cables necesarios y algunas herramientas básicas. Es fundamental desconectar la electricidad de la zona en la que vamos a trabajar ya que de lo contrario podríamos sufrir un accidente. La principal ventaja de estos enchufes es que no tienen que empotrarse en la pared, por lo que son más fáciles de instalar y permiten cierta movilidad.

Basta con atornillar el dispositivo de manera firme en la pared en la que deseamos tener nuestra nueva toma de corriente. Después conecta el cable de este nuevo enchufe a la toma de corriente que quieres cambiar de sitio, para ello puedes utilizar una clema o, si prefieres no desmontar el antiguo, puedes usar un cabezal o clavija. Este tipo de enchufes ya están disponibles en muchas tiendas de artículos eléctricos y son una auténtica maravilla con la que conseguir mover una toma sin realizar obras.