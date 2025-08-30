Se insta a los dueños de perros a prestar atención a este gesto: "No es dominancia, es estrés acumulado"

La conducta de los perros puede generar dudas entre los dueños, especialmente cuando presentan comportamientos inesperados como montar a las personas. Este gesto, que a menudo se interpreta de forma errónea, tiene un origen emocional y está relacionado con el manejo de la energía y el estrés.

Conocer las causas reales y aplicar técnicas adecuadas permite gestionar la situación de forma eficaz y evitar que se repita. Según el TikTok de @baruchcorrea, entrenador canino, este comportamiento puede deberse a una "conducta de desplazamiento" provocada por la sobreexcitación o el estrés. Cuando el perro no logra canalizar la energía acumulada, puede manifestarla montando al dueño u otros objetos.

En profundidad

De acuerdo con @baruchcorrea, la solución pasa por ofrecer al perro actividades que le permitan descargar la energía reprimida de manera saludable. Una de las recomendaciones es introducir sesiones de juego con mordedores, haciendo que se muevan de un lado a otro para estimular el instinto de pelea controlada y favorecer el gasto energético. Esto no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también refuerza el vínculo entre el animal y su cuidador.

Otra estrategia que Baruch propone consiste en utilizar juguetes interactivos, como el kong o pelotas diseñadas para estimular el instinto de presa. Estas herramientas permiten al perro canalizar la energía sobrante y mantenerlo mentalmente activo. El entrenador destaca que la clave está en la constancia y la paciencia, ya que los resultados no son inmediatos y requieren práctica diaria para lograr cambios duraderos en el comportamiento.

Perros muy inteligentes

Además, hay que conocer las necesidades y la inteligencia de nuestro perro. La revista 'Nature' ha realizado un estudio titulado "Diferencias raciales en cognición social, control inhibitorio y capacidad de resolución de problemas espaciales en el perro doméstico (Canis familiaris)" en el que se ha puesto a prueba las capacidades de distintas razas para encontrar la respuesta a cuál es el más inteligente. Aunque no aparecía generalmente en los primeros puestos de las listas, el vencedor ha sido sin duda el pastor belga malinois.