Ya es oficial: estos son los 18 municipios de Madrid que sufrirán cortes de luz durante cinco días a partir del 1 de septiembre

A partir del próximo lunes 1 de septiembre, varios municipios de la Comunidad de Madrid sufrirán cortes de luz con motivo de la realización de trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas. Así lo ha informado la compañía i-DE, que forma parte del Grupo Iberdrola y que pone a disposición de los usuarios un listado con todas las calles que se verán afectadas por la interrupción temporal.

En profundidad

Estas tareas de mantenimiento, que comenzarán el primer día de septiembre, tendrán una duración aproximada de cinco días y dejarán sin luz a un total de 18 municipios de la Comunidad de Madrid. Esta labor de mantenimiento se realizará durante el día para evitar los problemas derivados del horario nocturno donde la luz es necesaria para ver en el interior del hogar.

Los municipios que se verán afectados por la interrupción son: Alcobendas, Becerril de la Sierra, Collado Villalba, Fresnedillas de la Oliva, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Majadahonda, Madrid capital, Moralzarzal, Móstoles, Navalagamella, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Tres Cantos y Villa del Prado

A tener en cuenta

"Para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, nos vemos obligados a realizar cortes en el suministro eléctrico. Son trabajos planificados que publicamos todas las semanas en nuestra web y de los que también avisamos en el punto afectado", explican junto al listado completo de las calles que sufrirán estas interrupciones.

"Si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restableceremos tu suministro inmediatamente y sin previo aviso. Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves. Velamos por tu seguridad y la de nuestros trabajadores", informan.