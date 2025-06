Adiós a las manchas de sudor en las axilas: el truco efectivo y sencillo para llevar camisa en verano sin morir en el intento

En cuanto llegan los meses de verano y con él, las altas temperaturas, lo que en un principio no es más que un proceso natural de nuestro cuerpo, acaba convirtiéndose en un incómodo problema. Y es que, aunque es cierto que sudar es algo tan natural como respirar, no se puede evitar y durante esta época se incrementa especialmente. Es más, para algunos puede llegar a ser un condicionante importante a la hora de vestirse, tanto que prendas como camisas acaban relegadas para otra ocasión.

Y ojo, evitar sudar no es posible, pero sí que existen algunos trucos para lidiar con las incómodas manchas que aparecen.

| Fuente: Istock

Llevar camisa en verano sí es posible

Llevar una camisa es verano no es la prenda que más nos puede apetecer llevar, sobre todo teniendo en cuenta que suelen ser de manga larga. Ahora bien, podría haber ocasiones o códigos de vestimenta que requieran llevar camisa. Conseguir llevarla y no morir en el intento es posible, aunque parezca que no, pues hay una serie de trucos que nos ayudan a controlar las incómodas manchas de sudor.

Uno de los más sencillos y efectivos es este que muestra @paucho___ en redes sociales en apenas 20 segundos. Nuestro armario podría ser el aliado perfecto para este tipo de ocasiones, pues seguro que cuentas con una camiseta interior. Colocarla una de estas debajo de la camisa nos puede ayudar a controlar el sudor y las manchas, ya que esta actúa como un "tejido secante". Además, actualmente existen camisetas interiores con una tecnología textil que ayudan a regular la transpiración.