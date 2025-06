A tener en cuenta: los posos de café son el abono perfecto para tu jardín, pero estas cinco plantas no los toleran

A día de hoy, los posos de café son conocidos como 'el abono milagroso' y el motivo no es otro que su capacidad para mejorar la calidad del sustrato, ahuyentar las posibles plagas a las que se enfrentan nuestras macetas y nutrir la tierra. Ecológicos y natural, es una de las recomendaciones más comunes entre los jardineros recientemente, no obstante, es importante tener en cuenta su presencia no beneficia a todas las plantas.

Y es que, aunque los restos de café pueda beneficiar a ciertas especies gracias a su aporte de nitrógeno y capacidad para mejorar la estructura del suelo, lo cierto es que en algunos casos la acidez de su pH y su capacidad para retener humedad resulta una amenaza. Es más, su uso reiterado y excesivo también podría alterar o empobrecer notablemente los cultivos, por lo que en cualquier caso se recomienda usar los posos de café con precaución.

Las cinco plantas que deben evitarlos

El romero es una de las plantas que no se ve beneficiada por la presencia de los posos de café. Debido a sus características, esta prefiere un sustrato más seco y pobre en nutrientes. Incluir este abono natural en su tierra aportará un toque extra de humedad que la planta no necesita y que puede terminar por debilitar y frenar su crecimiento. De igual forma ocurre con la lavanda, que también está acostumbrada a los suelos secos. Además, ha quedado demostrado que la acidez de los posos del café podría acabar marchitando las raíces de la planta.

También se debe tener cuidado con las orquídeas. Por lo general, estas plantas son bastante delicadas, así que es necesario respetar al máximo sus necesidades. En cuanto a ello, estas se caracterizan por su aireación constante de sus raíces, algo que no permitirían los residuos de café, pues compactaría su suelo.

Otra planta delicada es la begonia. En este caso, aunque es cierto que necesita cierta humedad, un exceso de esta podría desencadenar la pudrición de su base y hacerla más susceptible a hongos, todo un efecto contrario a lo que se busca con los posos de café.

Por último, los potos tampoco reaccionan bien con este abono natural. Esta planta conocida por ser bastante resistente es mejor tenerla lejos de este compuesto, pues no reacciona bien a los sustratos demasiado ácidos. Si lo recordamos, los posos de café cambian el pH del suelo y podría detener su correcto crecimiento.