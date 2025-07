El electrodoméstico que debes desenchufar sí o sí después de usarlo: estos son los riesgos que puede tener en la salud

En los hogares de toda España cada vez hay más electrodomésticos que suelen utilizarse prácticamente a diario. Por este motivo, lo normal es dejarlos siempre enchufados para que resulte más accesibles a la hora de emplearlos, como es el caso del microondas, lavavajillas, tostadora… No obstante, los expertos advierten de que mantenerlos unidos a la corriente eléctrica puede llegar a tener efectos negativos en la salud, según publica el medio Cuidate Plus.

Más allá de los riesgos de sobrecarga eléctrica y/o incendio, las radiaciones electromagnéticas que muchos de ellos emiten pueden llegar a ser un grave problema para muchas personas. Si bien, algunas ideas en torno a esto surgen de falsos mitos, otros tienen un sustento real.

Los riesgos

En primer lugar, como bien todos sabemos, los peligros de la electricidad directos son los riesgos de descarga eléctrica o quemaduras, cuyos efectos en el organismo pueden ser arritmias graves, movimiento musculares incontrolados, asfixia, insuficiencia renal, pérdida de conocimiento, convulsiones o alteraciones visuales, entre otros. Este tipo de accidentes lo sufren con mayor frecuencia los niños, por lo que se insta a los padres a tomar las precauciones pertinentes para evitar este tipo de sucesos.

En caso de sufrir una electrocución, los expertos recomiendan seguir la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer. Lo primero es ponerse a salvo a uno mismo separándose de la corriente eléctrica, posteriormente, llamar a los servicios de emergencias y acto seguido llevar a cabo los primeros auxilios en la persona o personas afectadas. En muchos casos, el propio personal de emergencias puede darte las indicaciones pertinentes a través del teléfono.

¿Tumores por radiación?

Los aparatos cotidianos emiten radiación electromagnética, concretamente, radiación no ionizante. Se trata de un tipo de radiación de baja frecuencia, por lo que resulta especialmente difícil alcanzar los límites de radiación que ocasionen problemas graves en la salud. Esto se debe principalmente a que existe una normativa específica que regula este tipo de emisiones.

Según los expertos, no hay nada demostrado en cuanto al supuesto riesgo de desarrollo de cáncer o tumores, al tratarse de unos niveles de radiación especialmente bajos. En cualquier caso, lo más recomendable es desenchufar aquellos electrodomésticos que no se van a utilizar, con el fin de que no haya riesgos de cortocircuito eléctrico. En particular, los expertos recomiendan retirar de la corriente eléctrica la tostadora, puesto que los residuos del pan que se acumulan pueden incrementar el riesgo de incendio.