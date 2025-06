Una conocida marca de electrodomésticos explica por qué hay que colocar un folio de papel en la nevera este verano: "Un problema que puede surgir es el desgaste de..."

A esperas de que empiece oficialmente el verano el próximo 21 de junio, esta semana varias regiones de España están registrando temperaturas superiores a los 40 grados, especialmente en la mitad sur peninsular. Y no hay indicios de que el calor vaya a rebajarse pronto, de hecho la AEMET ya ha avisado que estamos ante el que probablemente será uno de los veranos más cálidos de la serie histórica.

Pero ya no es solo que afecte a nuestra salud o a nuestro estado de ánimo, el calor también puede estropear nuestros electrodomésticos si no los tratamos correctamente, como es el caso del frigorífico. Cuando nuestra nevera no funciona como es debido los alimentos pueden calentarse de más y no ser aptos para el consumo humano, por ejemplo si la junta de la puerta no cierra bien, algo habitual en las neveras viejas.

Durante los días más calurosos, si la nevera no cierra bien, entrará gran cantidad de aire caliente por lo que necesitará trabajar más para mantener los alimentos fríos, lo que acortará de forma considerable su vida útil además de incrementar nuestra factura de la luz. Pero si quieres comprobar que la puerta de tu nevera funciona como es debido y ahorrarte el susto, puedes hacerlo utilizando algo tan simple como un folio.

El sencillo truco del folio

Es el consejo que nos trae Salah Sun, Director de Gestión de Productos de la marca de electrodomésticos Beko en Reino Unido: "Para comprobar si la puerta de su frigorífico funciona correctamente, utilice un trozo de papel. Puedes usar cualquiera que tengas por casa".

Basta con colocar el papel contra la junta de la puerta y cerrarla para después intentar sacar el papel. Si podemos tirar de él con facilidad, es el momento de reemplazar la junta, ya que no cierra bien. Para que funcionase correctamente tendría que ser imposible tirar del folio sin romperlo, eso significaría que está sellado como es debido y que el calor no puede entrar.

"Un problema que puede surgir con su refrigerador es el desgaste de la junta de la puerta (...) que puede impedir que cierre correctamente", declaraba un portavoz de la compañía al respecto, que añade que esto "obliga al sistema de refrigeración a trabajar más para mantener los alimentos frescos".

Cómo será el verano 2025

Según estimaciones de la AEMET, hay un 60% de probabilidades de que el verano supere los valores térmicos habituales en la mayor parte del territorio peninsular y del 70% en el área mediterránea y en los archipiélagos. Y aunque no hay una tendencia clara con respecto a las lluvias, el portavoz del organismo meteorológico ha especificado que en verano "nunca, o casi nunca, llueve demasiado en España".