La AEMET avisa de lo que viene en verano: el Mediterráneo y las nuevas zonas de vacaciones disparan todos los termómetros

El escenario más probable de este verano meteorológico --que comprende junio, julio y agosto-- es que sea más cálido de lo normal, especialmente en la zona del Mediterráneo y Baleares y Canarias, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en la presentación del balance climático de la primavera y la predicción estacional para el verano de 2025.

En concreto, hay un 60% de probabilidades de que el verano supere los valores térmicos habituales en la mayor parte del territorio peninsular y del 70% en el área mediterránea y en los archipiélagos. No hay una tendencia clara con respecto a las lluvias, aunque el portavoz de AEMET ha especificado que en verano "nunca, o casi nunca, llueve demasiado en España".

La predicción para julio, agosto y septiembre --que comprendería buena parte del verano astronómico, que va del equinoccio de verano al de otoño-- es muy similar: habrá un 70% de probabilidades de que esos meses sean más cálidos en todo el territorio, según datos de Copernicus. De hecho, incluso podría estar entre el 20% de los veranos astronómicos más cálidos de la Península.

Por otro lado, Del Campo ha avanzado de que va a hacer mucho calor la próxima semana, con 35ºC de forma generalizada el miércoles y probablemente más de 38 a 40ºC en el sur. Sin embargo, ha especificado que "ya se verá si finalmente se puede hablar de ola de calor o no" ya que aún tienen que esperar a la actualización de modelos.

A su vez, ha indicado que la boya de Valencia ya ha superado los 25ºC, una temperatura 2 o 3ºC de lo que tendría que tener el Mediterráneo ahora pero no de récord, ya que en 2022 se superaron los 26ºC. En este sentido, el portavoz de AEMET ha explicado que una temperatura tan alta del mar en el Mediterráneo desde principios de verano no tiene por qué implicar temporales en otoño.

"No basta solo con el mar caliente. Necesitamos una dana o una vaguada y, además, que lleguen vientos húmedos a zonas costeras. Si el mar está cálido, lo que puede hacer potencialmente es reforzar las lluvias y que sean más intensas o más abundantes. Pero un mar Mediterráneo más cálido solo por sí mismo no garantiza que vaya a haber temporales. Y de aquí a septiembre a lo mejor no está tan caliente, aunque el pronóstico invita a pensar que sí, que lo va a estar", ha indicado.