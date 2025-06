Jana Fernández, experta en sueño: "Lo que haces antes de acostarte es importante, pero las diez horas previas van a impactar en tu descanso"

El descanso es parte fundamental de una vida saludable, la falta de sueño puede afectar negativamente al correcto funcionamiento del cuerpo humano, por ello, dormir las horas recomendadas por los médicos y especialistas es realmente importante. Cada vez son más los expertos que alertan de los riesgos de no descansar adecuadamente.

Una de ellas es Jana Fernández, especialista en sueño, quien visitó el podcast 'DePuebloYDeMundo' de Bea Magro, donde ambas trataron en profundidad la importancia del descanso. Entre otros muchos temas, la experta abordó el concepto de 'higiene del sueño' y su relevancia en la salud del cuerpo humano y en la forma en la que las personas afrontan el día.

La higiene del sueño

Fernández definió la higiene del sueño como "el conjunto de hábitos que nos ayudan a tener un sueño de calidad. Pero no son hábitos que implemento la hora antes de meterme en la cama, sino son hábitos que tengo que empezar a implementar desde que me levanto por la mañana pensando en el sueño de esa próxima noche."

La especialista aclara que "ahí es donde encontramos una de las claves de la higiene del sueño, lo que hago antes de acostarme es importante, pero las diez horas previas, cómo las he vivido, cómo he gestionado mi energía o lo que he hecho, todo eso va a impactar en cómo voy a dormir por la noche. Fernández asegura que el descanso no radica únicamente en el momento de irse a la cama, va mucho más allá.

Efectos del sueño en la salud

Respecto a aquellas personas que trabajan en horarios complejos para un correcto descanso, la experta recomienda adaptarse a las 'horas anca'. "Tres o cuatro horas que todos los días esa persona puede dormir. Hay que ver exactamente cómo son los horarios de cada persona, pero esa rutina puede ayudar a tener cierta regularidad", explica.

Además, Fernández concluye con la relevancia del sueño en la salud, "no dormir aumenta la mortalidad por todas las causas. Durante el sueño pasan cosas a todos los niveles, en todos los sistemas, en todos los procesos, y no dormir impacta en el metabolismo o la salud cardiovascular."