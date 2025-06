Jana Fernández, experta en fisiología del sueño: "Las mujeres tienen que levantar pesas y peso. Una mancuerna de 1,5 kg es para rehabilitación"

El entrenamiento de fuerza, que consiste principalmente en levantar pesas, es uno de los que siempre deberíamos tener en mente como parte de una rutina de entrenamiento. Aunque siempre ha sido considerado como un ejercicio solo apto para hombres jóvenes que pretenden "ponerse fuertes" de cara al periodo veraniego, la realidad es bien distinta.

Es más, no es nocivo ni para mujeres ni para personas mayores o ancianos, siendo bastante recomendable a partir de los 30 años o más de edad. Y es que a partir de esta edad comienza la sarcopenia, un periodo donde se estima que se pierde entre un 3 y un 8% de la masa muscular por década.

Eso sí, su impacto se hace más notable a partir de los 60 años. "El zumba -muy de moda en la actualidad- está fenomenal, pero tienes que hacer ejercicio de fuerza. Levantar pesas y, sobre todo, levantar peso", ha matizado la fisióloga y divulgadora Jana Fernández ha asegurado en el pódcast Tengo un Plan.

A su juicio, "una de las cosas que permiten que mantengamos salud ósea y muscular son las hormonas femeninos llamadas estrógeno y progesterona. A partir de cierta edad, cuando llega la menopausia o perimenopausia -que puede ser diez años antes- esas hormonas decaen muchísimo".

En ese instante, las mujeres experimentan más debilidad muscular, cuesta más generar músculo, hay más facilidad para acumular grasa en la zona abdominal y el hueso pierde su capacidad de regenerarse. Incluso hay una mayor exposición a un incremento de fracturas.

Y no es suficiente con levantar una mancuerna de 1,5 kilogramos, "eso es para rehabilitación, no para una persona sana que quiere construir músculo". Además de controlar la técnica, es conveniente adaptar la forma correcta en el cuerpo, respirar de manera adecuada y no ignorar el dolor.

Pese a que tiene múltiples beneficios para la salud, no es bueno hacerlo a diario. De hecho, es importante, según los expertos en la materia -y sobre todo los entrenadores personales-, encontrar un equilibrio entre el entrenamiento y el descanso para evitar lesiones y sobreentrenamiento.