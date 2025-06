El experto en sueño Merjin van der Laar explica por qué antes dormíamos mejor: "Es necesario para volver a crear una relación más saludable con el sueño"

Un buen descanso es imprescindible para que el día a día se desarrolle con normalidad, puesto que interfiere en el funcionamiento cognitivo, mejora el estado de ánimo y protege la salud mental, cardiovascular, cerebrovascular y metabólica de las personas. Por este motivo, dormir mal por la noche puede incrementar la probabilidad de sufrir obesidad o enfermedades del corazón, entre otras.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) advierte de que casi la mitad de la población española adulta (48%) no descansa lo suficiente y aproximadamente un 32% se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Por este motivo, cada vez son más los estudios que buscan encontrar solución a este problema social. Expertos del sueño como Merjin van de Laar se encarga de comprender los motivos que hacen que una persona no descanse correctamente.

En su libro How to Sleep Like a Caveman (Cómo dormir como un cavernícola) estudia las diferencias entre el sueño de nuestros ancestros y el nuestro. Aunque en la actualidad contamos con numerosos "remedios" para dormir, la realidad es que seguimos descansando peor. En su publicación, este experto destaca que en el paleolítico solían dormir en grupo como forma de protección ante posibles peligros de la noche.

Una relación más saludable con el sueño

Una de las claves que ofrece este experto es que la preocupación constante por este mal descanso, unido al estrés hace que pasemos largas noches despiertos o durmiendo mal. "¿Tenemos que dormir como un cavernícola otra vez? No, probablemente no fue divertido en absoluto. Pero creo que colocar nuestra noche de sueño en el contexto de cientos de miles de años de evolución es necesario para volver a crear una relación más saludable con el sueño", advierte el experto en una de sus últimas publicaciones.

Según Van de Laar, una de las principales diferencias con los pueblos primitivos es que en el pasado la mayoría de tribus seguían los ritmos de la naturaleza, con la salida y puesta de sol. A pesar de que dormían menos horas, practicaban más ejercicio físico y su dieta se basaba en alimentos más naturales, lo que contribuía a un mejor descanso.

Uno de los principales factores que relacionan los especialistas a un mal descanso por la noche es el uso del teléfono móvil, sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así. Según este escritor, la luz azul no es tan intensa como para alterar los ritmos biológicos, pero estar pensando constantemente en él o consultar la hora puede empeorar significativamente el descanso.

Qué hacer para dormir mejor

En muchos casos, puede ser algo normal que cueste conciliar el sueño justo cuando nos vamos a dormir. En cualquier caso, llevar a cabo una serie de pautas pueden ayudar considerablemente a dormir mejor, como evitar la ingesta de café en las últimas horas de la tarde, no realizar comidas muy copiosas para la cena o atenuar las luces justo antes de acostarte puede resultar clave.