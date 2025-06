Estas son la señales de infarto que todo el mundo debería conocer sí o sí: algunas se confunden con estrés o ansiedad

En España, una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular, lo que supone la primera causa de muerte tanto a nivel mundial como en nuestro país. Entre los principales factores de riesgo de estas enfermedades se encuentra la edad, el sexo, los antecedentes familiares o una presión arterial elevada.

Aunque algunos de estos no se pueden modificar, sí es cierto que la adopción de una serie de hábitos puede ayudar en gran medida a evitar este tipo de enfermedades. Principalmente, la adopción de un estilo de vida saludable, limitar el alcohol y evitar el tabaco, así como la práctica de actividad física regular son aspectos fundamentales.

Por otra parte, detectar un infarto a tiempo resulta crucial para salvar la vida de la persona que lo padece, por lo que es muy importante conocer los síntomas. El pasado jueves 12, el agente de emergencias SAMU, Miguel Assal, visitó el podcast The Wild Project donde advirtió de algunas de las formas más comunes en las que se manifiesta un infarto.

Los síntomas

En primer lugar, se encuentra un dolor torácico opresivo: "No sabes identificarlo porque nunca lo has sentido. Es un dolor que puede ir como respuesta al ejercicio o no. Normalmente, es que al moverte o se va, como si de una losa se tratase y es central". Por otra parte, este dolor puede irradiar al brazo izquierdo o al derecho, e incluso, puedes sentir dolor en la mandíbula. "Es un dolor que es muy molesto", explica Assal.

A esto se añade una sudoración fría, la dificultad para respirar y sensación de muerte inminente. "La gente agoniza y cada vez va más rápido el corazón porque es un estrés de pánico", indica. "Saber detectar tus síntomas de infarto son muy claros, no se pasan, por tanto, vas a tener que acudir a urgencias".

Ansiedad Vs. infarto

Debido a esto último, en muchas ocasiones es habitual confundir los síntomas de infarto con los ataques de ansiedad, puesto que quienes padecen estos picos de estrés también pueden experimentar una sensación de muerte. En este caso, a diferencia de los infartos, no son enfermedades mortales. En el caso de las crisis de ansiedad, el dolor que se siente es como un pinchazo y se prolonga por un menor tiempo. Además, con ejercicios de respiración, el movimiento o la deglución suelen resolverse los síntomas, algo que no ocurre igual con los infartos.

Por tanto, si este tipo de síntomas se mantienen en el tiempo, lo aconsejable es acudir lo más pronto posible a un centro de salud, con el fin de evitar problemas mayores que puedan derivarse de esta afección.