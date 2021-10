Carrefour refuerza su marca blanca con 700 lanzamientos este año: suma ya 4.300 referencias

Carrefour refuerza su marca blanca en España y avanza hacia la sostenibilidad. Alexandre de Palmas, consejero delegado del gigante de la distribución francés en nuestro país, ha reclamado la industria alimentaria durante la celebración del congreso de Aecoc en Barcelona, colaboración para avanzar juntos hacia una "transición alimentaria", que apueste también por un mayor cuidado del medio ambiente.

El directivo ha puesto de manifiesto así durante su intervención la apuesta por los productos de proximidad y especialmente, por la marca propia, con 4.300 referencias en la actualidad y "más de 700 lanzamientos este año", lo que permitirá reforzar significativamente la enseña de la compañía.

Democratización del consumo bio

Asimismo, ha recalcado la firma de acuerdos con productores locales para impulsar los productos bio con el objetivo de "democratizar su consumo". Y en esta misma línea ha resaltado la gestión del desperdicio alimentario, con un acuerdo con la firma To Good to Go para evitar que la comida acabe en la basura.

"Desde el inicio de la transición alimentaria hemos logrado objetivos muy ambiciosos, pero debemos ir más allá y es el momento de unirnos y avanzar juntos porque acompañados llegaremos más juntos. Por eso hemos firmado el gran pacto nacional para la transición alimentaria", ha indicado.

Acuerdo

De Palmas. La compañía acaba de fimar un acuerdo, en concreto, con 50 fabricantes líderes encaminado a trabajar en favor de la transición alimentaria y seguir avanzando con el fin de consolidar este objetivo, pero quiere ir más allá. De momento, mediante este pacto, los firmantes pretenden ofrecer a los consumidores opciones saludables con información "clara y confiable", garantizando un sistema sanitario basado en la reducción de aditivos, sales y azúcares, además de un mayor compromiso por el clima y el medioambiente.

Compromiso

El pacto también establece limitaciones en los envases y el packaging y acelera la transición hacia un modelo agrícola socialmente responsable que asegure la biodiversidad. "Necesito más que nunca vuestro compromiso para avanzar y me comprometo a llevar vuestros productos a todas nuestras tiendas. Juntos ofreceremos mejores productos y trabajaremos por un mundo mejor", ha recalcado De Palmas.