Adiós a la centenaria Marie Claire: la jueza rechaza la venta por el veto del FOGASA

Varapalo a los trabajadores del histórico fabricante de medias Marie Claire después de que durante prácticamente un año más de 70 de ellos hayan dado el visto a alargar varias veces un Erte con la esperanza de que la empresa retomara la actividad. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón ha rechazado la venta de la unidad productiva de la empresa, que presentó el concurso de acreedores el septiembre pasado.

Después de un auténtico culebrón con varios interesados en la compra de la fábrica ubicada en Villafranca del Cid, en el interior de Castellón, y después de varios descartes también durante estos meses, la oferta que parecía ofrecer unas mejores garantías para mantener la actividad, la presentada por la empresa española For Men y la polaca Koltex, tampoco se concretará.

En su auto, la titular del juzgado explica los dos motivos por los que considera que no puede autorizar la venta de la unidad productiva de la empresa en concurso Marie Claire. El primero de ellos es la oposición del Fondo Garantía Salarial (FOGASA). El otro es que considera que la oferta de compra de activos excluye instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica, con lo que de materializarse no se aseguraría la continuidad de la actividad.

Según informa el TSJ de la Comunidad Valenciana, la magistrada explica en su auto que For Men, una empresa inactiva desde 1996 aunque no se haya extinguido, presenta una oferta que se extiende exclusivamente a la maquinaria que se encuentra afecta a garantía al pago del crédito con privilegio especial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la Generalitat Valenciana, el principal acreedor de la empresa ya que concedió más de 20 millones de euros en financiación para un rescate fallido.

La oferta, sin embargo, excluye la maquinaria con garantía constituida a favor del FOGASA, que tiene reconocido un crédito con privilegio especial a favor de Marie Claire por importe de 1,31 millones euros con origen en un convenio de recuperación con pago aplazado garantizado mediante la hipoteca unilateral inmobiliaria y mobiliaria sobre las fincas de la unidad productiva.

El FOGASA, que cuenta con el derecho a veto como acreedor privilegiado que establece el citado artículo 214 de la Ley Concursal, se ha opuesto a la transmisión de los inmuebles si no obtiene el importe garantizado por la hipoteca, lo que en la práctica supone bloquear el traspaso.

Pero la negativa del FOGASA, un clásico en estos procesos concursales, no es la única razón. Según el auto, una de las fincas, que está excluida del perímetro de la oferta de For Men es la que alberga la planta de gas y las balsas de tratamiento de aguas, unas instalaciones que son "imprescindibles para el funcionamiento de la empresa" ya que sin ellas no tendría ni energía ni podría verter y tratar sus residuos líquidos.

Para la magistrada, sin ellas la eficacia de la venta "está sujeta a un hecho futuro e incierto" como la celebración de un futuro contrato de arrendamiento de esa finca por diez años, del que ni siquiera se ha aportado una propuesta que pudiera ser valorada por la concursada, el administrador concursal y los acreedores.

No también al dueño de Ferry's

La resolución ha sido notificada este martes a las partes, no es firme y puede ser recurrida en reposición en el plazo de cinco días ante el propio juzgado. El auto recoge el análisis también de la otra oferta presentadas en los últimos meses para la adquisición de la unidad productiva de esta fábrica: la de una persona física que explota entre otras la marca de calcetines 'Ferrys'.

El juzgado descarta de raíz la del titular de la histórica marca valenciana, también quebrada, porque pretende una "adquisición indiscriminada de maquinaria, parte de ella afecta a privilegio especial, y cuyo destino final se desconoce". Además, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que asiste el derecho de veto conforme al artículo 214 de Ley Concursal, no ha prestado su consentimiento a la transmisión y la oferta no garantiza "la continuidad de la actividad empresarial" en Vilafranca del Cid. De hecho, únicamente asume la sucesión laboral de 12 trabajadores no determinados, mientras que otros 65 "quedan a la suerte de una evolución del negocio, sin plan de negocios y sin una mínima concreción", precisa la titular del juzgado.

Sacrificio laboral y límites legales

La magistrada reconoce en su auto que pese al espíritu con el que se presentó la nueva ley concursal de buscar la supervivencia de las empresas, lo cierto es que también establece unos límites legales que no siempre casan con ese objetivos. Así, incluye que es "lamentable el sacrificio que van a experimentar los trabajadores y, por ende, la comarca donde está ubicada la empresa", pero recuerda que el principio de legalidad "impide traspasar los límites imperativos fijados por el legislador".

"Sin perjuicio de que la Ley Concursal de 2003 y posterior Texto Refundido tienden a la conservación de la empresa, sin embargo se establecen unos límites imperativos que no se pueden traspasar so pretexto alguno", señala la responsable del Juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón.

A la espera de los posibles recursos, la decisión judicial aboca la centenaria sociedad a la liquidación. Un proceso en el que también se pueden vender los distintos bienes de la empresa con destino a compensar en una mínima parte las deudas y donde probablemente alguna empresa puje por la conocidad marca, aunque no parece viable la continuidad de la fábrica de Villafranca, que llegó a tener 400 trabajadores antes de la pandemia y era la mayor empresa de las comarcas de esa zona del interior de Castellón y de la vecina Teruel.