El precio del aceite de oliva sube otra vez en el campo y las ventas se hunden un 17,5%

El declive de la industria aceitera parece no tener fin. Pese a un buen inicio de año, al cierre de los seis primeros meses de la actual campaña, entre octubre de 2023 y el pasado mes de marzo las ventas no solo no remontan, sino que aceleran su caída. Han bajado, en concreto, un 17,51%, hasta tan solo 110,5 millones de litros.

En la última campaña de aceite de oliva, entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2023, las ventas se redujeron un 12,9%, hasta 268,53 millones de litros, según los datos de Anierac, la patronal de los envasadores. Tras un ejercicio que estuvo marcado por la baja producción y la fuerte subida de los precios, la industria confiaba ahora revertir este año la situación.

Pero con estas cifras no solo se agrava la crisis de un sector ya muy castigado, que en el conjunto del año 2023 perdió el 20% de sus ventas, sino que además se aleja cada vez más el objetivo de la recuperación. Al menos por ahora.

De acuerdo siempre con los datos de Anierac, las ventas de aceite de oliva virgen extra se han reducido en estos seis primeros meses hasta un 20,61%, lo que supone duplicar casi el ritmo de caída registrado en el conjunto de la campaña anterior. Las de oliva virgen caen algo menos, solo un 4,66%, pero las de oliva suave e intenso también se desploman, un 15,03% y un 17,5% respectivamente.

Subida de los costes

Aunque la caída de las ventas se ha frenado ligeramente entre enero y marzo -al cierre del primer trimestre ascienden a 55,21 millones de litros, un 8,27% menos que en el mismo periodo de 2023-, en el sector están saltando otra vez todas las alarmas ante una nueva subida de los costes. Gracias a las lluvias y el aumento de la producción, los precios del aceite de oliva virgen extra en el campo bajaron entre enero y abril desde 8,7 a 7 euros por litros, según datos de Infoliva.

Los precios del aceite de oliva vuelven a repuntar

Y del mismo modo, el coste del oliva virgen se redujo de 8,4 a 6,7 euros durante el primer trimestre. El problema es que la tendencia no se ha mantenido y desde comienzos de abril los precios en origen están volviendo a subir con fuerza. El del virgen extra ha aumentado así en poco más de mes y medio hasta 7,9 euros y el del virgen supera ya otra vez los 7,5 euros por litro. En las tiendas, el precio del aceite de oliva se ha incrementado un 68% en el último año, llegando a costar ya el triple que en 2021.

Crece el girasol

Como consecuencia de ello, y de forma paralela a la caída de las ventas, se está produciendo, no obstante, un aumento de las ventas de los aceites de semillas. Entre octubre y marzo han alcanzado así los 193,5 millones de litros, un 16,7% más, impulsados sobre todo por el de girasol, que crece un 24,5%, hasta 158 millones de litros. Pero no todo son malas noticias para los productores de aceite de oliva. Y es que la cosecha de la actual campaña registra hasta abril una producción de 850.157 toneladas, lo que supone un aumento del 11% sobre las estimaciones iniciales y un 28% respecto a la pasada gracias, fundamentalmente, a las lluvias y las buenas condiciones metereológicas.

Hace apenas unos días desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se mostraba así confianza en que las últimas subidas en el campo sean algo coyuntural y los precios puedan volver a bajar en breve. Es algo que había anticipado también ya el sector, aunque todo dependerá de los niveles de stock.

Desde Cooperativas Agroalimentarias han advertido, de hecho, de que "habrá escasez de aceite para cubrir las necesidades del mercado" en la segunda mitad de la campaña. Según los últimos datos, la disponibilidad de aceite en ese periodo no superará las 560.000 toneladas, con un stock de enlace mínimo de 200.000 para cubrir los meses de octubre y noviembre. as cooperativas han precisado que esa disponibilidad es igual a la de la campaña pasada, que tuvo una producción inferior pero las existencias de enlace superaron las 450.000 toneladas, 200.000 toneladas más que las de inicio de la campaña 2023-2024.

Se espera asimismo que las importaciones se mantengan en torno a las 211.000 toneladas, en medio de las bajas existencias en los países productores y las dificultades a la exportación de algunos como Turquía y Marruecos. Las últimas lluvias han dado un respiro al olivar español y han mejorado las expectativas pero es pronto todavía para estimar si habrá así producción suficiente. Desde el sector, mientras, siguen reclamando un plan hidrológico nacional.