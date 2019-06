Juan Carlos Monedero: "Por supuesto que Pablo Iglesias estará en el futuro Gobierno"

No está ni en el Congreso ni en las instituciones, pero su presencia y sobre todo su influencia se siguen notando y mucho. Dejó hace ya años la cúpula de Podemos y aunque se reivindica como fundador y militante de a pie, ha logrado la cuadratura del círculo: convertirse desde fuera en una especie de conciencia crítica de la formación, un referente para muchos militantes, además de ser la cara y la voz de los morados en los medios de comunicación, cuando, como ahora, vienen mal dadas. Tiene un discurso implacable, demoledor contra la derecha y la izquierda socialista y en su presencia da la sensación de que está enfadado con la humanidad, o mejor dicho, con casi toda la profesión periodística, a quien acusa de sobredimensionar siempre lo negativo de Podemos, incluso de estar minando la democracia. Se ha convertido en el gran valedor ante la opinión publica de las decisiones de Pablo Iglesias, a quien defiende con uñas y dientes, frente a las voces críticas de algunos dirigentes que piden un Vistalegre III e incluso un cambio de liderazgo, que él rechaza por completo.

Sánchez rechaza un Gobierno de coalición con ustedes, dice que gobernará el PSOE...

Siempre, antes de la configuración de un Gobierno de coalición, las partes extreman sus tácticas para conseguir maximizar sus resultados. Son boxeadores al comenzar el round gritando su fiereza. Al PSOE le molesta el fin del bipartidismo y se comporta como un rey destronado, que niega lo evidente. Cuando baje el humo lo único que quedará es que 123 más 42 suman 165 y que 123 no bastan para confrontar los 147 escaños del trío de Colón.

¿Y ustedes podrían bloquear la investidura?

El problema que tiene el PSOE al querer jugar a acelerar el camino del precipicio es que en la noche electoral le dijeron sus militantes que el pacto era con Podemos, lo mismo que ha dicho la última encuesta del CIS, donde el 48% quiere un Gobierno de coalición. Si Sánchez quiere gobernar con Ciudadanos está en su derecho, aunque entonces seguiría la senda suicida de la socialdemocracia europea. En un nuestro sistema no te la juegas a ver qué pasa el día de la investidura, sino que pactas previamente. La pelota está en el tejado de Sánchez: si quiere gobernar con Podemos, Podemos va a estar en el Gobierno. Y si quiere gobernar con la derecha, Podemos estará en la oposición. No hay más escenarios.

Vamos, que Podemos no apoyaría desde fuera al PSOE a cambio de no tener ningún ministro en el Gobierno, ¿no?

No, eso no va a tener lugar. Este es un momento de faroles, todo el mundo se está tirando faroles, salvo Podemos, porque es el que menos tiene que perder. Podemos nació para representar un cambio, y si ese cambio no lo puede poner en marcha, no tiene mucho interés en ser coautor de una nueva farsa.

Si no hay Gobierno de coalición, ¿aceptarían que se nombrara ministro a algún independiente próximo a Podemos?

La garantía de que los acuerdos con el PSOE llegan a buen puerto pasan porque la gente de Podemos se responsabilice de la gestión social de aquellos ámbitos que le correspondan. ¿Hasta cuándo en este país se va a vetar, y que no pueda entrar en el Gobierno nadie a la izquierda del PSOE? En España, el único cordón sanitario que hay real es el que quiere poner freno a casi cuatro millones de españoles que votan a Podemos. Estamos en el siglo XXI y ese veto es intolerable.

Si tuviera que elegir una aportación de Iglesias al Gobierno de Pedro Sánchez, ¿con qué se quedaría?

Aportaría muchas cosas, pero creo que la presencia de Pablo Iglesias en un Gobierno de España va a darle fuerza suficiente para ayudar a que Europa cambie su rumbo y se frene el avance de la extrema derecha.

¿Cree que PP, Ciudadanos y Vox configurarán gobiernos de centroderecha?

Si amas a alguien, no debes tener miedo a acostarte con esa persona, y eso le pasa al PP y Ciudadanos, que aman a Vox pero no quieren coyunda verificable. Supongo que el destino final es que terminen fornicando. Vox es una escisión del PP, igual que Ciudadanos, constituyen un bloque, del cual solo pretenden distanciarse por cuestiones electorales, pero la foto de Colón es una foto de San Valentín.

¿Habrá coalición PSOE-Cs en algún ayuntamiento o autonomía?

Tome la decisión que tome el PSOE, hay un fin de ciclo, de ruptura del bipartidismo. Si decide gobernar con Ciudadanos, creo que regresaremos a hace cinco años, donde muchos creímos que Podemos provocaría una "gran coalición" entre el PSOE y el PP que dinamitaría a los socialistas. Toda esa gente que estaba la noche de las elecciones en Ferraz diciendo "Con Rivera no", todos los que auparon a Sánchez a la Secretaría General con un discurso de izquierdas. Si Sánchez pacta con Ciudadanos, todas esas personas van a romper con el PSOE.

El cese de Echenique como secretario de Organización, ¿es una forma de que recaigan en él la responsabilidad de los malos resultados?

Eso solo lo dicen los podemólogos que buscan la manera de interpretar de una forma negativa cualquier decisión, incluso las sensatas. Echenique ha estado haciéndose cargo de tareas que no eran compatibles entre sí, una era la Secretaría de Organización, y otra las negociaciones con el Gobierno, y parece sensato que en una nueva fase haya una reorganización, y yo lo celebro. Las cloacas y los medios han fomentado las divisiones en Podemos, dando alas a cualquier disidencia.

¿Cómo ve el batacazo electoral?

Hay dos momentos, uno son las elecciones generales, donde Podemos saca tres millones trescientos mil votos, y cuarenta y dos diputados, y ese es un resultado más que decente. Después están las elecciones autonómicas y municipales, de las que tienen que dar cuenta los candidatos a las alcaldías y a las Comunidades Autónomas. Han sacado 900.000 votos menos que Iglesias.

Vamos, que no hay responsabilidades de la dirección del partido...

Hay una responsabilidad de la ejecutiva de Podemos de haber fallado en la construcción del partido en los territorios. Es evidente. Es mentira que un minuto en televisión valga más que 100.000 militantes. Pero la responsabilidad profunda la tienen los territorios. Si en Murcia, en Castilla-La Mancha o Aragón no han mantenido el resultado de Iglesias en las generales, les corresponde a ellos reflexionar.

En definitiva, que no le cabe ninguna duda que Iglesias es el líder adecuado de Podemos, ¿o sería mejor Irene Montero?

Iglesias tiene un liderazgo evidente, lo demostró en los debates electorales en televisión de los que ya nadie habla. Irene tiene todo el futuro por delante, sin duda alguna, y es mujer, lo que es un valor en alza. Pero ahora mismo la dirección de Podemos la tiene Pablo Iglesias, y en tanto en cuanto los inscritos no piensen lo contrario, a mí me parece que está bien que sea así.

Ramón Espinar pronostica el final de Pablo Iglesias y del núcleo duro, y habla de refundación...

El planteamiento de Espinar ha sido inoportuno. Sabe que cualquier movimiento ahora se iba a utilizar para debilitar el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Él sabrá por qué ha decidido salir ahora. Creo que ha intentado desesperadamente arreglar una salida que fue precipitada. Tal vez abandonó el barco demasiado pronto.

¿Se tendría que celebrar un Vistalegre III, como piden los críticos?

En vez de estar en los medios disparando contra Podemos justo en un momento de negociación, Espinar podría haberse recorrido España círculo a círculo, trasladando la necesidad de reconstruir el partido. Veo la necesidad de un debate interno, pero Vistalegre corre menos prisa que un nuevo Gobierno.

También Teresa Rodríguez es crítica, y sus resultados, como los de Kichi, han sido excelentes...

Solo en Cádiz. Los anticapitalistas quieren recuperar su formación: la izquierda anticapitalista. Son de matriz trotskista y en un momento dado les interesó utilizar a Podemos para ir un poquito más allá de los 23.000 votos que han sacado históricamente. Ahora, después de haber expulsado a una buena parte de la gente de Podemos de los círculos en Andalucía, y de tener el control de partido, están evaluando marcharse. Detente o camina, pero no te tambalees. Es verdad que sus planteamientos no coinciden a menudo con los de Podemos.

¿Le importaría que Teresa Rodríguez y Kichi abandonen Podemos?

Sería una pérdida sustancial, pero igual es mejor que ellos construyan su propio partido y después nos encontremos electoralmente. Podemos debe dejar de dedicar el grueso de sus energías en la discusión interna. Si Podemos les asfixia, que se liberen del corsé y así todos respiramos y nos será más fácil hablar.

Quien sí quiere formar su propio partido es Errejón ¿Tiene futuro?

Errejón sí que tenía un plan, que ha sido un fracaso. Ha matado a Manuela Carmena, ha colocado a Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid, ha propuesto la posibilidad de que él entre en el Gobierno de la Comunidad Autónoma y ha reforzado al PSOE. Lo único que ha conseguido es convertirse en la estrella de Juego de Tronos madrileño, en un mataalcaldesas. Buscaba que Carmena le prestara sus votos y ha impedido que Manuela volviera a ser de todos. Y aunque Errejón ha sacado la mitad de votos que ella en Madrid, es el responsable de que hayamos perdido la alcaldía. Los madrileños le pediremos cuentas.

Ve a Iglesias en el Gobierno sí o sí...

Por supuesto que Pablo Iglesias estará en el Gobierno. Esa es la voluntad de los 3,7 millones de votos de Podemos. Si la mitad de la población quiere ese Gobierno, es porque España ha cambiado, y quiere probar cosas nuevas. Los gobiernos de coalición son la norma en el marco europeo. Entiendo que el bipartidismo pelea como gato panza arriba, que se resiste a que entren fuerzas políticas nuevas, porque tiene mucho que ocultar, debe muchos favores, y tiene una relación con la banca que no tiene Podemos.

¿Van a exigir a Sánchez la creación de cinco nuevos impuestos?

Subir los impuestos a quienes han tenido ganancias extraordinarias en un momento de crisis generalizada y de pérdida de poder adquisitivo es una medida sensata. Esos impuestos, al final, terminarán mejorando el conjunto de la sociedad, incluso a esa gente que tiene tanto dinero. Si hay algo que amenaza a nuestra sociedad son las desigualdades, y que los riquísimos sean un poquito menos ricos les beneficia.

Aparte del aumento del 10% en Sociedades, ¿apuestan por subir el IRPF a las rentas altas?

Es muy importante que las empresas paguen impuestos, y hay muchas que, gracias a las ingenierías fiscales, terminan no pagando nada. No se trata de subir los impuestos a clases medias, sectores populares o autónomos.

¿Cree que la donación de Amancio Ortega es caridad?

Aquí hay construcciones míticas sobre las donaciones de esos millonarios. Si quieren donar, que donen lo que quieran, estaría bueno, pero nos gustaría más que pagasen los impuestos que les corresponden.

¿Ve factible la renta básica de 600 euros que ustedes reclaman?

Cada vez es más importante pensar en establecer una renta básica, que tiene que ir acompañada de políticas de empleo. La renta básica no es la panacea, pero ayuda, y aún más si se acompaña de políticas laborales. ¿O vamos a vivir con millones de parados de larga duración sin ninguna esperanza?

¿El Gobierno está perdiendo el pulso con la familia Franco para exhumar los restos del dictador?

La sentencia del Supremo es insultante para la propia justicia española, pero no lo digo yo, lo dicen los propios jueces. Que reconozca a Franco como Jefe de Estado en octubre del 36 es un insulto a la historia. El Supremo demuestra no estar a la altura democrática de este siglo.