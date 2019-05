¿Cómo podría afectar la suspensión de los presos del procés electos a la investidura de Sánchez?

La posible suspensión por parte de la Mesa del Congreso de los cuatro presos del procés elegidos diputados de la Cámara el 28 de abril -Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat)- se ha instalado en el centro del debate político. El Tribunal Supremo ha dejado al órgano que ya preside Mertixell Batet un encargo con poco margen de maniobra.

Desde el PSOE, ya han sido varios los cargos que han adelantado que sus miembros en la Mesa harán lo que digan los letrados de la Cámara, que evidentemente será seguir el dictamen del Supremo y activar la suspensión. Aunque no está claro qué votarán los dos miembros de Unidos Podemos en la mesa -alicatan la mayoría del órgano con el PSOE-, PP y Ciudadanos ya se han mostrado partidarios de una suspensión inmediata, con lo que todo hace pensar que ésta se producirá.

La decisión afectará de lleno a la conformación de mayorías en la Cámara, motivo por el cual el Supremo la dejó en manos de la Mesa. En este caso el Alto Tribunal se remite al artículo 21 del Reglamento del Congreso, en el que se contempla la suspensión de "los derechos y los deberes" de los diputados, cuando, entre otros casos, se hallen en "situación de prisión preventiva" con el auto de procesamiento "firme".

Esto significa que estos cuatro diputados no podrán ni votar, ni participar en debates o comisiones de la Cámara. No ocurrirá en este caso lo mismo que en el Parlament cuando el juez instructor Pablo Llarena apeló al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para los procesados por rebelión. En aquella ocasión también se produjo una suspensión de las mismas características para los presos del procés que eran diputados de la Cámara, sin embargo el Parlament pudo poner en marcha un mecanismo que les permitía delegar el voto en otro compañero. Algo que no está previsto para el Congreso.

Sánchez tendría que poner de acuerdo a sus eventuales socios para aprovechar esta circunstancia y no necesitar a los independentistas

Este extremo supone que la suspensión de los cuatro diputados, que llegará a todas luces antes de una investidura de Pedro Sánchez que Moncloa sitúa caballo entre junio y julio, alterará la mayoría de la Cámara para dichas votaciones. De no renunciar los cuatros presos a su acta -su hueco pasaría al siguiente puesto de la lista electoral-, el Congreso afrontaría la investidura con 346 votos totales, situándose la mayoría absoluta en 174 escaños y no los 176 habituales.

Un este escenario puede verse alterado por cualquier movimiento de ajedrez de los partidos independentistas. Todo apunta a que Junqueras será elegido eurodiputado el 26-M y por tanto renunciará al acta en el Congreso antes de la investidura. Esto dejaría la Cámara en 347 votos, siguiendo la mayoría absoluta en los 174. Por tanto, será esencial en este sentido saber qué hacen los tres diputados de JxCat.

En cualquier caso, este escenario de las suspensiones no da todas las garantías a Sánchez, que si no logra poner de acuerdo a todos sus eventuales socios (Unidos Podemos, PNV, CC, Compromís y PRC), aunque fuera con abstenciones en segunda votación, precisaría la de los partidos independentistas catalanes tengan éstos o no diputados suspendidos -un escenario por el que ERC ha llegado a abogar-. Por el momento, los socialistas han conseguido los 175 votos con estos partidos -Unidos Podemos, PNV, CC, Compromís y PRC- para que Batet salga elegida presidenta del Congreso.