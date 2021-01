El PSOE descarta contar con Podemos en la reforma de la inviolabilidad del Rey

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido este miércoles que el tema de la inviolabilidad del Rey Felipe VI es un asunto que "se puede abordar perfectamente", si bien ha dejado claro que es algo que debe hacerse con consenso y ha confiado en contar con el apoyo del PP, aunque ha descartado que en esa hipotética reforma esté Unidas Podemos al tratarse de un partido republicano.

En una entrevista en el canal 24 horas, Calvo ha señalado que la inviolabilidad del rey "es un tema que se puede abordar perfectamente" en el marco de una reflexión de diversas cuestiones para una "puesta al día de nuestra forma de monarquía parlamentaria".

Así, se ha remitido a lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a que el aforamiento para los cargos públicos solo sea para su actividad como tales, y ha añadido que "en ese camino tendrán que ir también otras cosas, incluida la propia inviolabilidad del rey, en este caso del Rey Felipe".

"Estas cosas hay que hacerlas bien pensadas, bien planteadas en fondo y en forma, en la forma jurídica que necesiten, con grandes consensos si se puede", ha recalcado la vicepresidenta, para quien es "evidente" que los partidos republicanos como Podemos no estarán en ese consenso, al tiempo que ha resaltado que actualmente "son minoritarios en el arco parlamentario".

"La monarquía que contempla nuestra Constitución tendrá también que evolucionar y avanzar porque la democracia 42 años después tiene que seguir haciendo sus ajustes de mejora"

"Es una reforma que requiere también la reflexión y la pausa" por lo que "no será con prisas, ni con estridencias", ha insistido, subrayando que esta "puesta al día" de la monarquía responde a "exigencias que están en la sociedad" y de las que el "propio rey es consciente", como lo manifestó en su discurso de Nochebuena.

Calvo ha recalcado que en ningún momento el Gobierno ha anunciado una Ley de la Corona y ha sostenido que de las palabras de Felipe VI el 24 de diciembre y de las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de diciembre se desprende "que la monarquía que contempla nuestra Constitución tendrá también que evolucionar y avanzar porque la democracia 42 años después tiene que seguir haciendo sus ajustes de mejora".

En este sentido, ha dejado claro que los cambios se harán en los "contenidos que se puedan abordar" y "con arreglo a los elementos de ética que el Rey ha puesto sobre la mesa" y la disposición que Sánchez y el PP han expresado para entrar en este asunto, y "con el máximo consenso posible", en el que "como es lógico", no estarán los partidos republicanos.

Juan Carlos I puede volver cuando lo considere

Por otro lado, la vicepresidenta primera ha asegurado que Juan Carlos I dejó España en verano porque así lo consideró "oportuno" y, en este sentido, ha afirmado que puede volver cuando también lo vea "oportuno".

Además, ha rechazado retirarle su condición honorífica de Rey, como ya señaló el Gobierno en una respuesta escrita al senador de Compromís Carles Mulet, y también que se abra una comisión de investigación en el Congreso, como pide Unidas Podemos, porque la mejor garantía, a su juicio, para investigar sus presuntas irregularidades es la vía judicial y el Ministerio Fiscal.

No es conveniente hacer un debate político en torno al Rey emérito

En todo caso, Calvo ha asegurado que no es conveniente hacer un debate político en torno a ello, con una comisión de investigación en el Congreso como ha vuelto a pedir Unidas Podemos, porque ya no tiene actividad pública y la mejor garantía para llegar al fondo del asunto es "que esté el Ministerio Fiscal actuando". "Las garantías más grandes están en otro sitio, no en abrir un debate sobre esto", ha enfatizado.

"Lo que tiene que estar funcionando son las vías que hay abiertas en la justicia porque no lo demás no es una función que pueda cumplir la cámara. Lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional", ha ahondado.