PSOE, PP, Vox y Ciudadanos respaldan el discurso de Felipe VI mientras Podemos y los nacionalistas echan en falta la mención a Juan Carlos I

Las reacciones de los diferentes partidos al tradicional mensaje de Nochebuena del Rey han acaparado la escasa actualidad política del Día de Navidad. Mientras que PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han respaldado las palabras de Felipe VI a los españoles, Unidas Podemos y los nacionalistas han criticado el discurso y han reprochado al monarca que no se detuviese a reprobar la conducta de su padre, Juan Carlos I.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que los socialista comparten "lo fundamental de los mensajes del Rey Felipe VI durante su discurso navideño", en primer lugar, el de "solidaridad y preocupación" por todas la víctimas del coronavirus.

Así lo ha puesto de relieve Narbona este viernes, durante una declaración para valorar el mensaje navideño de Felipe VI. La socialista ha afirmado que el PSOE comparte también la solidaridad y preocupación expresada por el monarca "por todos aquellos que han luchado incesantemente para hacer frente a esta pandemia", como el personal sanitario y otros servicios esenciales, los transportistas o los comerciantes.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aplaudido "el mensaje de esperanza, unidad, futuro e ilusión del Rey Felipe VI" esta Nochebuena en "unos momentos tan difíciles", y ha subrayado que era el discurso que "nuestra nación necesita".

Casado ha subrayado que el Rey "demostró una vez más su cercanía y sensibilidad con los españoles que lo están pasando mal en este 2020 tan difícil", en especial con las familias que han perdido un ser querido a causa del coronavirus, los enfermos y el personal sanitario y esencial. El líder del PP ha hecho estas valoraciones en unas declaraciones difundidas por el partido, después de que anoche calificara como "impecable" el mensaje del Rey.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha compartido parte del mensaje de Navidad de Felipe VI, algo que también ha hecho su partido tras el discurso del monarca: "Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante".

Abascal, que, al igual que su formación, ha adjuntado el 'hashtag' #VivaElRey a su mensaje, se ha hecho eco de parte del mensaje. "Felipe VI: 'No somos un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión, y solidaridad España saldrá adelante'".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha compartido una parte del mensaje de Navidad de Felipe VI en el que el monarca ha destacado que "España saldrá adelante", haciéndose eco además de la apuesta del rey por la "unión" y la "solidaridad". "En el año más difícil, comparto las palabras del Rey: 'España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos'", ha indicado Arrimadas a través de su cuenta en la red social Twitter.

Críticas de Unidas Podemos

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cargado duramente contra el discurso navideño del Rey Felipe VI, al que ha reprochado que "siga sin responder" si la monarquía es "una herramienta idónea para delinquir" en relación con las informaciones sobre las presuntas actividades delictivas de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I.

"Hay una pregunta que sigue sin responderse, ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", ha interpelado directamente el portavoz de los 'morados' al actual jefe del Estado sobre la ausencia de una referencia explícita al antiguo monarca. Así ha valorado Mayoral las palabras del jefe del Estado en una rueda de prensa desde la sede de Podemos, en la que ha calificado el discurso de Felipe VI como "propaganda" al considerar que eludió "hechos fundamentales".

El dirigente 'morado' ha ido desgranando el discurso navideño y ha hecho especial hincapié cuando Felipe VI hizo referencia a que la "Constitución es el fundamento de la democracia". "A nosotros nos parece que es al revés, la democracia es el fundamento de la Constitución, porque sino no estaríamos hablando de una Constitución, sino de una Carta otorgada", ha apuntado.

Reacciones de ERC, PNV y EH Bildu

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el mensaje de Navidad de Felipe VI con una encuesta improvisada en la red social Twitter en la que ha preguntado si el discurso "ha colado" junto a tres 'noes'.

"¿Ha colado el #DiscursoDelRey?", ha preguntado Rufián, quien ha adjuntado la misma respuesta junto a las opciones de responder, retuitear y dar 'me gusta' a su mensaje. "Tan malo no será si nunca ha perdido unas elecciones", había señalado previamente sobre el monarca. El portavoz de ERC en el Parlamento ha publicado además una serie de imágenes de la serie de televisión Los Simpsons para bromear sobre el mensaje de Felipe VI, incluida una referencia al rey emérito, Juan Carlos I.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Nochebuena de el Rey Felipe VI para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad".

En una comparecencia en Bilbao, Esteban a afeado así al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios". Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefactura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha criticado que el Rey Felipe VI, en su mensaje de Nochebuena, se "refugió en la pandemia para evitar hablar de las cosas que importan a la ciudadanía y que han estado en primer plano de la actualidad todo este año". "Su discurso es más clarificador por lo que no dijo, que por aquello que dijo, porque evitó hablar de las cuestiones cruciales que están hoy al orden del día, tanto en los medios de comunicación, como en la población", ha señalado en unas declaraciones realizadas en Usurbil (Guipúzcoa).