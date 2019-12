Javier Maroto: "La investidura puede ser una foto siniestra con ERC y con Bildu"

Si entras en sus cuentas de Instagram, Facebook o Twitter ves como su actividad aumenta a diario y buscar un hueco en su agenda es siempre complicado. No solo porque es el portavoz de su partido en el Senado, sino también miembro del comité de dirección, al tanto de casi todo lo que se mueve en el entorno de la calle Génova. Sigue siendo dentro del PP una especie de heterodoxo, con un enorme olfato político y se le considera uno de los pata negra populares más mediáticos. Javier Maroto (Vitoria, 1972) es amable y educado, y hace honor a su profesión de economista (Deusto), dando a los argumentos una precisión milimétrica, como queriendo evitar los cabos sueltos. Afirma con rotundidad, sobre la decisión del Tribunal europeo sobre Junqueras, que inmunidad no significa impunidad. Acusa a Sánchez de consentir que España dependa de delincuentes fugados y condenados por graves delitos, y dice que se ha puesto de rodillas ante los independentistas, aceptando que en Cataluña hay un "conflicto político".

Algunos piensan que la sentencia de la UE puede abrir la puerta a que Puigdemont pueda regresar a España y Junqueras salga de la cárcel. ¿Es así?

Lo que ha decidido el TJUE es una cuestión procesal, que afecta el procedimiento, pero no a la sentencia del Supremo, que es el tribunal que deberá ejecutar y establecer las consecuencias prácticas. Esa decisión no va a cambiar la realidad de la condena de cárcel de Junqueras por atentar contra la democracia de España y malversar dinero de todos los catalanes. La inmunidad parlamentaria no significa impunidad.

¿Que haya Gobierno va a depender de la inmunidad de Junqueras?

Nos parece realmente dramático que un político condenado, tenga inmunidad o no, determine la gobernabilidad de un país. Sea como fuere, Puigdemont debe acabar en prisión y Junqueras no debe salir de ella. El PP está liderando y defendiendo en el Parlamento Europeo la revisión de la euroorden, para que nunca más un delincuente fugado de la justicia campe a sus anchas por Europa.

Torra ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos...

Si Sánchez consiente que Torra siga un día más como presidente, está claro que depende de su negociación con los independentistas. Lo dramático es que él ha elegido que España dependa de los delincuentes fugados o encarcelados, lo cual es vergonzoso e inadmisible.

¿Cree que el 30 de diciembre habrá debate de investidura?

No sé. Todas las negociaciones con ERC están siendo opacas, son unos acuerdos que no tienen ninguna transparencia. Ni sabemos en qué consiste el acuerdo en detalle con Podemos, ni tampoco lo que Sánchez está ofreciendo a ERC. Lo único que sabemos es que Sánchez se ha puesto de rodillas ante los independentistas, reconociendo que en Cataluña hay un conflicto político, cuando lo único que hay son políticos conflictivos que se han saltado la ley a la torera.

¿Aceptar el término 'conflicto político' en Cataluña es una cesión a ERC?

Claro, esa es la primera gran cesión que se ha hecho a los independentistas. Si se reconoce que hay un conflicto político en Cataluña, lo que se está diciendo es que se debe dilucidar una solución política. A los independentistas les ha dado Sánchez lo que más necesitaban: la justificación de que todo lo que han hecho es oportuno y necesario. Ahora ya pueden pasearse por Europa diciendo que en España hay un Gobierno que reconoce el conflicto político, que durante tantos años han intentado vender. El gran problema es que la gobernabilidad de España la decide un partido que tiene a un presidente prófugo y otro que tiene a su líder encarcelado por un delito de sedición. Sánchez se ha puesto de rodillas y ha claudicado con los que quieren destruir España. Tenemos un presidente que está dispuesto a poner en cuestión la unidad territorial, a cambio de tener un sillón en La Moncloa.

Ábalos dice que ERC ha renunciado a la vía unilateral, y ellos afirman que eso no es verdad, ¿quién miente?

Aquí el único que miente y que ha cambiado de criterio es Sánchez, que ha pasado de hablar del 155 y de un discurso contundente frente a los independentistas a hablar de la plurinacionalidad y a estar dispuesto a romper España. Torra y ERC no han cambiado de opinión.La mentira la dice siempre el mismo: Sánchez.

¿Es verdad que Sánchez, en la reunión con Casado, le pidió una abstención solo de 13 diputados como en su día ellos hicieron con Rajoy? ¿Eso no sería una justa correspondencia?

Sánchez no quiere los votos ni la abstención del PP. No renuncia a nada, y nos está indicando por la vía de los hechos que su Gobierno es el modelo Frankenstein. No quiere nada con el PP, ningún apoyo nuestro, ni tampoco de Cs, que nadie se engañe. La diferencia de ahora con lo ocurrido con Rajoy es que Rajoy no tenía ningún plan paralelo con Torra, Bildu o Junqueras, solo tenía una opción, que era un acuerdo por escrito con el PSOE, y la oferta sincera. No hubo engaños, Rajoy no hizo negociaciones por detrás y a oscuras.

Lo que sí hay en el PP son barones críticos. Feijóo sí que hubiera optado por una "abstención patriótica"...

En el PP a nadie se le exige que pensemos todos igual. No somos una secta, sino un partido político. Lo que sí es importante es mantener unas líneas estratégicas. Feijóo coincide con cualquiera de nosotros en que Sánchez es un peligro para España. De hecho, el PP debe representar a muchos votantes del PSOE que consideran que la socialdemocracia es un valor, pero lo que está haciendo Sánchez no tiene nada que ver con la ideología de izquierda-derecha, sino con quedarse en La Moncloa a cualquier precio.

¿El riesgo es Pablo Iglesias o ERC?

El peligro es Sánchez, porque él ha elegido a sus socios desde la misma noche electoral, y tiene su hoja de ruta perfectamente calculada. A sus socios les conocemos bien. Que Podemos tiene al Partido Comunista en su ADN no es una novedad; que los independentistas quieren romper España, tampoco. Que un presidente del Gobierno se quiera apoyar en los comunistas y en los que quieren romper España para seguir de presidente es un problema. Si Sánchez no rectifica, la investidura puede convertirse en una foto siniestra, con ERC en un lado y con Bildu al otro.

Si la decisión estaba tomada, ¿la reunión con los líderes de otros partidos o las conservaciones con presidentes autonómicos fue solo un paripé?

Sánchez ha tenido que hacer ese gesto para no hacer el ridículo más allá de lo que resulta tolerable. Para poder hablar con Torra después de decir que era un racista y un golpista, ha tenido que llamar a todos los presidentes autonómicos y utilizarlos como parapeto para disimular, y para reunirse con Bildu ha tenido también que reunirse con todos los demás partidos. Pero Sánchez ni quiere el apoyo del PP ni de ningún partido constitucionalista.

Hay socialistas como Page o Lambán descontentos, pero a Sánchez nadie le hace un ruidito...

Sánchez, cuando ganó las primarias, llevaba debajo del brazo un nuevo estatuto del PSOE, según el cual el Comité Federal ya no puede echar al secretario general ni tiene capacidad para desaprobar los acuerdos de Gobierno de Sánchez. En resumen, Sánchez se ha convertido en un césar dentro del PSOE. Nadie le puede echar ni le pueden discutir sus decisiones, y por eso da igual que existan voces críticas, porque no tienen ningún tipo de control. En su partido, es el gran césar, al que nadie discute.

¿Ustedes no se abstienen por temor a que Vox les pueda comer la tostada?

Algunos que han votado a Vox para castigar a la izquierda son los mismos que nos piden que nos abstengamos para que gobierne el PSOE, y eso es kafkiano, una contradicción. Todos debemos tener claro que cuando el centroderecha gobernaba y evitaba que la izquierda hiciera tropelías en España era cuando votábamos juntos. ¿Para qué sirve Vox si han permitido que Sánchez aplauda a dos manos ,sabiendo que cuanto más Vox hay más Sánchez? Es la conclusión que tenemos que sacar.

¿Vox les contamina a ustedes con ese discurso que algunos tachan de homófobo, xenófobo, racista y que les está resultando tan incómodo?

La mayoría de los españoles se encuentra en un espacio ideológico de centroderecha moderado, lo cual no es incompatible con ser vehemente en algunas cuestiones, como lo somos nosotros en la defensa de la unidad territorial. Ademas de gritar, hay que gestionar, y el PP es, sobre todo, un partido de gestión, que conoce en profundidad el entramado municipal, de las diputaciones, las CCAA y del Gobierno de España, y eso no lo tiene Vox. Nosotros no nos dejamos contaminar por quien no tiene experiencia y da a veces soluciones facilonas a problemas complejos. Vox ni nos contamina ni vamos a dejarnos contaminar.

Arrimadas ha planteado abstenerse si ustedes también lo hacen. ¿Lo harían si fallara esta negociación con Podemos y los independentistas?

Cs tenía en su mano la posibilidad de formar un Gobierno con Sánchez cuando tuvo 52 diputados, así que ahora que no cuenten esto como una receta milagrosa. Nosotros no tenemos un problema con el PSOE, pero Sánchez es un problema para España, porque para él lo más importante es el sillón en el que se sienta, y después todo lo demás, incluida la unidad territorial, la dignidad de nuestro país o la situación económica.

¿La vara de medir con la corrupción del PNV es distinta a la que se ha tenido con otros partidos? Aunque Urkullu ya ha pedido perdón, el 'caso De Miguel' salpica a Sabin Etxea...

Lo que hemos visto, ¡por fin!, es que al PNV se le ha caído la careta que tenía de partido limpio y buen gestor, y no es ni una cosa ni la otra. La sentencia sobre la corrupción del PNV deja claro que es un partido con los mismos comportamientos que la Convergencia de Pujol. Son partidos que de día dicen España nos roba y, cuando se apaga la luz, los que roban son ellos. Unos, a los catalanes, y otros, a los vascos. Son las mismas prácticas de cobro de comisiones ilegales utilizando las instituciones que han gobernado durante décadas.

La Fiscalía ha pedido para UGT Andalucía 26 años y 200 millones de multas por saquear el fondo de los parados y financiar ilegalmente al sindicato. ¿Qué le parece?

No se me ocurre algo más contradictorio que un sindicato -que debería defender a los trabajadores- acabe robando las pensiones futuras de los mismos trabajadores. Es bochornoso, literalmente escandaloso.

¿Que le pareció la visita de los líderes de UGT y CCOO a Junqueras?

Si yo fuera un afiliado a UGT o CCOO de Galicia, Extremadura o Andalucía, ya me hubiera dado de baja. Cuando esos señores después dicen que representan a los trabajadores de España y piden a todos que se movilicen, hay que recordar su fotografía haciendo de cómplices de Sánchez para hacerle el juego a Junqueras.

¿Comparte con la CEOE que la subida del salario mínimo interprofesional a mil euros destruirá empleo?

Si en algo coincide todo el mundo es que el PSOE es una calamidad en materia económica, que siempre que han gobernado han llevado a España a la ruina. No me extraña que la patronal critique las medidas económicas de un Gobierno que cada vez que ha tenido oportunidad ha dejado a este país saqueado. Para subir el salario mínimo interprofesional no hay más receta que la creación de empleo. Una política económica que destruya empleo no es sostenible, y eso no sólo lo defiende la patronal; lo defiende el sentido común.

¿Para el PP, el Senado se ha convertido en un cementerio de elefantes? Porque están todos los viejos dirigentes: Arenas, Floriano, Fabra...

El Senado no es un cementerio de elefantes para los viejos dirigentes del PP, al contrario. Nunca un grupo en el Senado ha sido tan variado en experiencia y juventud. Los miembros más jóvenes del PP están en el Senado, y también la gente con muchísima experiencia, lo cual es una ventaja. Lo que me preocuparía es tener un grupo en el que nadie tiene experiencia y todos fueran millennials.

¿Que el presidente haya anunciado una conferencia de presidentes, a la que probablemente no asistirá ni Torra ni Urkullu, es un brindis al sol?

Es la enésima tomadura de pelo del presidente. Intenta vendernos como nueva la conferencia de presidentes, que ya existe, y hay una disposición legislativa que tiene décadas de existencia, como si eso lo hubiera inventado el. Lo que tiene que hacer no es anunciar las cosas, sino hacerlas y cumplir alguna vez lo que dice .

¿Qué le parece lo ocurrido en Andalucía con el tema de Hacienda? ¿El PP va a 'pagar los platos rotos' del PSOE en esa comunidad?

Lo ocurrido en Andalucía es una revancha del PSOE que perdió la Junta, y no le importa saltarse cualquier límite si con eso puede hacer daño al PP. La gota que ha colmado el vaso es que la ministra Montero está criticando la gestión que hizo la consejera Montero. Se está criticando ella misma cuando era responsable de economía. Montero, en su último presupuesto, generó un desequilibrio y ahora la ministra de Hacienda quiere castigar a la Junta por su propia gestión. Es de no creérselo.

¿Cree que a las CCAA del PP el presidente les va a negar el pan y la sal?

El PSOE castiga a Galicia y Castilla y León de forma sistemática, porque no consigue gobernarlas nunca, y no lo soporta. Las inversiones que afectan a comunidades gobernadas por el PP siempre están ausentes cuando gobierna el PSOE. Madrid es un bastión de libertad, donde tenemos los impuestos más bajos de España, y el PSOE tratará de hacer lo que esté en su mano para impedir que Madrid aplique los criterios políticos que ellos no quieren aplicar. Pero nosotros ni nos vamos a asustar, ni nos vamos a callar. Ahí están los resultados espectaculares de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.