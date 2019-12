Moncloa fía la investidura de Sánchez a la buena disposición de Junqueras

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha agarrado este viernes a unas declaraciones de Oriol Junqueras en las que ha llegado a afirmar que ERC no debe parar la negociación de investidura de Pedro Sánchez "en ningún caso". Conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Junqueras ha expresado que "se debe estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, independientemente de que yo esté o no en la prisión".

Valoradas las palabras del líder de ERC -como ponderó la portavoz del Gobierno de España-, Isabel Celáa coligió que, si Junqueras "dice esto, no habrá ningún obstáculo" para que las conversaciones sigan adelante, por lo que la investidura del candidato socialista podría ser inmediata. Celáa ha hecho estas declaraciones días después de que José Luis Ábalos indicase que ERC había abandonado la unilateralidad, y de que los republicanos catalanes teatralizaran un enfado y enviaran un mensaje de enfriamiento al PSOE para que no fueran tan optimistas.

"Un objetivo claro"

Este viernes, Junqueras -ajeno a la división que se ha establecido en su partido entre los que quieren negociar con Pedro Sánchez, y los que no- también defendió que en las negociaciones con el PSOE, Esquerra no les puede decir que no defiendan la unidad de España, al igual que los socialistas no pueden decirles a ellos que renuncien a la autodeterminación. No obstante, añadió que ese derecho se debe ejercer "cuando haya una mayoría clara, explícita, expresada en las urnas".

En clave política, Celáa se refirió a la sentencia del TJUE, señalando que es cierto que los independentistas han percibido el fallo "como una victoria personal", lo que "establece un obstáculo al camino del diálogo", por parte de ERC.

Celáa insiste en que el Grupo Socialista persiste en un "objetivo claro", "continuar hablando con Esquerra para generar un gobierno cuanto antes". En opinión de la portavoz del Gobierno, "ahora que existe un camino político", no se puede desperdiciar el momento, ni pretender volver al camino de la judicialización, por el que tanto rechazo muestra ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Como el día anterior, la ministra portavoz remarcó que, "lo que tenemos ahora se comprende con el tratamiento inadecuado de los temas políticos a través de los ámbitos judiciales", en alusión a la actuación de Mariano Rajoy en Cataluña.

Preguntada por la posición que la Abogacía del Estado hará pública, a petición del Tribunal Supremo -una respuesta de la que está muy pendiente ERC, que este fin de semana celebra su Congreso en Cataluña-, Celáa dijo que "el gobierno no da instrucciones ad hoc a la Abogacía del Estado", si bien, "la Abogacía no forma parte del Poder Judicial, e informará sobre principios de legalidad y ese será el núcleo duro del Tribunal Supremo", puntualizó. El Ejecutivo de Sánchez volvió a dar portazo ayer a un acuerdo de con el PP y Cs, y reiteró que "no hay plan B" al establecido con Podemos y el apoyo externo de ERC.

Un fin de semana clave

El objetivo de Sánchez podría quedar despejado este fin de semana. Dos días claves en los que ERC medirá la resistencia de sus postulados independentistas y su capacidad real de pacto con el Partido Socialista, toda vez que el ala dura de los republicanos ya ha dicho que no quiere abandonar la unilateralidad, y que el referéndum de autodeterminación es irrenunciable.

La sentencia del TJUE ha inflado los ánimos de los más hooligans de ERC, entre los que no se encuentra Junqueras y su gente en Madrid. Y es que el ala dura quiere algo más que un informe favorable de la Abogacía del Estado -lo que se podría conocer este fin de semana-. Quiere que se liberen a los presos antes de apoyar a Pedro Sánchez, y quieren demostrar más fuerza que Carles Puigdemont por su capacidad para adelantar elecciones en Cataluña.