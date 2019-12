La negociación con los independentistas tensiona al PSOE: Page y Lambán cargan contra Iceta y el PSC

El avance de las negociaciones entre el PSOE y ERC y los gestos que Pedro Sánchez está teniendo que hacer ante el independentismo -véase ponerse en contacto con Quim Torra- está subiendo los decibelios de las críticas en diferentes estamentos socialistas, personificados especialmente en los 'barones' Emiliano García Page y Javier Lambán.

Tanto el presidente manchego como el aragonés llevan semanas criticando estos contactos, incidiendo en estas tesis en las últimas horas. Page, que esta semana bromeaba con la "vaslelina" que habría que ponerse pactando con ERC, este viernes ha ido a la yugular del PSC tras pedir los socialistas catalanes "respeto" para las negociaciones del PSOE y calificar de "inoportunas" las críticas al respecto.

El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ya que le pide "respeto" con los independentistas, le gustaría también que él le defendiera ante "tanto insulto y ataque" que recibe cuando defiende la igualdad y unidad de España. Asimismo, le ha contestado que sobre toda España hablan todos los españoles y todo el PSOE también".

Unas manifestaciones que ha realizado a los periodistas en Guadalajara, donde ha señalado que, seguramente, Iceta tiene en este momento toda la información que le falta a él sobre lo que está pasando pero le ha recordado que "sobre toda España hablan todos los españoles y todo el PSOE también".

En esta línea, ha incidido en que le gustaría "verse defendido ante tanto insulto y ataque" que recibe tanto él como otros presidentes autonómicos. "Yo no he llamado xenófobo a Torra, hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta", ha dicho tras preguntarse en alto si es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado y así poder criticar a los independentistas.

"Cuando a Iceta le dicen que no puede ir al Senado y le quitan la posibilidad de ser presidente de esta cámara entonces si vale decir que España no puede depender de los independentistas. Yo digo lo mismo que dije hace tres semanas y hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo en los próximos treinta", ha subrayado el presidente.

Lambán, que hace días calificó de "indeseable" tener que pactar con ERC y que lanzó al PSC el dardo de que "para reivindicar la sardana no hace falta ser nación", ha redoblado su mensaje cargando las tintas contra Iceta.

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE regional ha replicado este viernes al primer secretario del PSC que "el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña". "Yo creía que negarnos el derecho a opinar a los demás era algo propio de los independentistas catalanes, exclusivamente suyo", ha declarado Lambán a los medios de comunicación.