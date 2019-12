Bildu avisa al PSOE: no "regalará" su apoyo a Sánchez

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Las caprichosas matemáticas parlamentarias -y los votos dudosos de varios partidos regionalistas- pueden provocar que el voto de EH Bildu, concretamente su abstención, acabe siendo clave para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno. Sin embargo, los independentistas vascos avisan: no "regalarán" su respaldo al candidato socialista, a pesar de que ERC pueda acabar avalándole, y no tienen prisa porque la investidura llegue.

Así lo ha indicado Mertxe Aizpurua, en declaraciones a los medios a su entrada al Congreso, con motivo de la sesión inaugural de la XIV Legislatura. "No regalaremos el voto, menos aún sin saber a qué Sánchez nos encontraremos. ¿El de la plurinacionalidad o el del decretazo digital y las amenazas del 155? Necesitamos hechos, no palabras contradictorias, porque a la extrema derecha no se le cierra la puerta con políticas tibias y acomplejadas", ha opinado.

En este sentido, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha indicado que su formación pide a Sánchez que "actúe con valentía, afronte de una vez los problemas estructurales del Estado y no se deje amedrentar por las derechas y las presiones. Hay que aprovechar esta oportunidad histórica para apostar sin miedo por una agenda progresista y democratizadora que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía".

Por eso, sus reclamaciones van a girar en torno a lo que proponga el PSOE. "Si Sánchez apuesta con firmeza por la vía del diálogo y el respeto a la plurinacionalidad, actuaremos con responsabilidad. Si sigue por la senda que marcan las derechas y solo busca su supervivencia política, nos tendrá enfrente".

Por otro lado, ha cargado contra las intenciones de los socialistas de celebrar una investidura antes de que acabe el año, una posibilidad cada vez más remota. "No entendemos que el PSOE tenga ahora la prisa que no tuvo en seis meses y quiera resolver la investidura en una semana. Asumimos que el cambio requiere tiempo, inteligencia y pedagogía. Los acuerdos deben hacerse sobre bases sólidas, no queremos un parche".

En cuanto a la posibilidad de negociar su voto cara a cara con el PSOE, ha dado a entender que es cosa de los socialistas. "Compartimos en buen todo impresiones y reflexiones de cara a la investidura y a la nueva legislatura, dentro de las relaciones normalizadas que hemos tenido desde siempre con Unidas Podemos. Es incomprensible y absurdo que el PSOE se niegue a hablar con nosotros cuando en Navarra y 'Euskal Herria' lo hace sin problemas".