El Gobierno descartará la investidura de Sánchez en diciembre si no están asegurados los apoyos

Pedro Sánchez no se presentará a la investidura en diciembre si no tiene los apoyos asegurados. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no irán a un debate fallido.

"No iremos a una investidura fallida". Así ha resumido la ministra la posición del Gobierno y del PSOE un día después de la segunda reunión de los socialistas con ERC que terminó, de nuevo, con el partido independentista en el 'no'.

El Gobierno en funciones mantiene "la confianza en poder disponer de ese Gobierno antes de Navidad" ante la "necesidad" de formar el Ejecutivo cuanto antes, sin embargo, parece que el calendario de Sánchez vuelve a estar en riesgo.

Las distancias que Sánchez marcó durante la campaña con los independentistas, tras la postura de ERC

El presidente quería acabar el año con el Ejecutivo ya definido -lo que sí parece que avanza es la negociación de Ministerios con Unidas Podemos- para poder contar con unos Presupuestos cuanto antes en 2020. Sin embargo, la dificultad en las negociaciones con ERC por el distanciamiento que Sánchez marcó durante la campaña con las intenciones independentistas parece que pueda dar al traste con su planificación.

La investidura, para ocurrir en diciembre, debería fijarse en la semana del 9 o del 16 a más tardar para salvar el periodo de vacaciones navideñas. No parece, a pesar del optimismo que se quiere transmitir desde el PSOE, que el diálogo con ERC esté enderezado. Ese pacto podría tardar más y tachar diciembre como posibilidad.

El próximo martes será otra fecha clave pues se celebrará la tercera reunión entre PSOE y ERC para conseguir la abstención de estos en la votación, base de la esperanza de los socialistas ante la ausencia de un 'no' definitivo por parte del partido republicano.

Aún así, el PSOE sigue intentando que Ciudadanos se abstenga -se comenta que se les ofreció la alcaldía de Madrid-, una solución que evitaría a Sánchez volver a depender del independentismo (algo que Josep Borrell lamenta) pero cuya vía parece más atascada que la anterior porque ni siquiera se están celebrando reuniones entre las dos formaciones.