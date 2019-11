Iglesias aspira a controlar más de 16.500 millones de gasto público

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para un futuro Gobierno de coalición están en marcha y, como ya explicó elEconomista, los morados han puesto sobre la mesa una serie de reclamaciones competenciales que, si se cumplen la totalidad de ellas, permitirán a la formación manejar unos 16.500 millones de euros de gasto público.

Cabe recordar que los de Pablo Iglesias habrían pedido al PSOE controlar competencias en Transición Ecológica y Ciencia, Innovación y Universidades. Además, habrían insistido en obtener responsabilidades en los ámbitos sociales y en Trabajo. Por ejemplo, si Unidas Podemos se hiciera con la gestión de las partidas para políticas activas de empleo -de gestión autonómica pero que se reparten desde el Estado- manejarían más de 5.800 millones, que es lo que figura en el proyecto de Presupuestos que pactaron Unidas Podemos y PSOE a principios de este año.

En el ámbito social, no es descartable que los morados finalmente se hagan con las responsabilidades en Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un departamento para el que había proyectados unos 3.128 millones. A esto hay que sumar lo correspondiente al departamento de Ciencia y Universidades -que supone unos 2.412 millones- y al de Transición Ecológica -5.250 millones-.

La virtud de no dar

Pero ya se sabe el refrán: ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Pedro Sánchez, el candidato a la Presidencia de Gobierno y a la investidura socialista, considera fundamental conservar el campo de Transición Ecológica dentro de los fueros del PSOE. De hecho, según indica eldiario.es, Teresa Ribera con- servaría el puesto como responsable de esta área, aunque no se descarta que el ecologista Juantxo López de Uralde pueda entrar como secretario de Estado en ella.

Sin embargo. a diferencia de lo que ocurrió en verano, no hay ministerios innegociables para Unidas Podemos. El que el PSOE no ceda en determinadas áreas ya no significa que el Gobierno de coalición se vaya a romper, según transmiten fuentes cercanas a la negociación. Justo este jueves, en una carta destinada a sus militantes a la que ha tenido acceso este medio, Iglesias reconoce que su formación, en el Ejecutivo compartido con el PSOE, se encontrará con "muchos límites y contradicciones" y tendrá que "ceder en muchas cosas".

Por otro lado, la posibilidad de que representantes de Unidas Podemos acaben en puestos intermedios de la Administración, como las secretarías de Estado, está sobre la mesa. Este sería uno de los roles que podrían ocupar los morados en determinados ministerios, como Empleo. Podría ser el caso de Yolanda Díaz, que es de los nombres que más están sonando en las negociaciones. En este sentido, desde su entorno se asegura que su relación actual con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, es excelente.

Otro perfil que podría entrar en el Gobierno a través de una secretaría de Estado sería Alberto Garzón. El líder de Izquierda Unida, economista, podría acabar de esta manera en el Ejecutivo. Sin embargo, el que un miembro de esta formación entre en el Gobierno dependerá de su Asamblea Política y Social, que se celebrará el próximo sábado.

A día de hoy, de la estructura de Gobierno, solo parecen cerradas las vicepresidencias, que serán tres. Carmen Calvo ocupará una de ellas, de contenido político, y continuará como número dos de Pedro Sánchez. Otra vicepresidencia será la que ocupe Nadia Calviño, la ministra en funciones de Economía y Empresas, y será económica. Finalmente, se da por hecho que Iglesias tendrá una vicepresidencia, aunque nada de todo esto es oficial. Para ello habrá que esperar a que Sánchez supere la investidura, algo que todavía no está claro.